Santoral marzo 2021: Estos son los santos que se celebran en marzo

Probablemente alguna vez te hayas preguntado ‘¿cuál es el día de mi santo?’. Ahora mismo puedes consultar el calendario de santos de marzo para comprobar si el tuyo está entre los nombres a celebrar este mes.

Este calendario te permitirá descubrir a qué santos se honra cada día y ver qué santoral se celebra hoy día en España. No está de más echarle un vistazo para no dejar de lado aquellos nombres que en la actualidad no son tan comunes para así poder felicitar, y a tiempo, a nuestros allegados.

El día de San José en 2021: El Año de San José

No cabe duda de que la onomástica más famosa del tercer mes del año es la de San José. El 19 de marzo es el día que, siguiendo el calendario cristiano, se celebra y se honra la figura del padre de Jesús de Nazaret y esposo de la Virgen María.

De hecho, este año, el Día de San José cobra aún mayor importancia ya que 2021 fue declarado por el Papa Francisco como el Año de San José. Fue exactamente el 8 de diciembre de 2020 cuando el sumo pontífice anunció el inicio de este año especial al cumplirse el 150 aniversario desde que San José fue declarado patrono de la Iglesia Universal.

En España, además de celebrar el Día del Padre el 19 de marzo, es jornada festiva en algunas comunidades, concretamente en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.

Santoral de marzo de 2021: Descubre todos los santos de este mes

1 de marzo - Santa Adriana, San León y San Rosendo.

2 de marzo - San Lucio.

3 de marzo - San Jacobino y Santa Marcia.

4 de marzo - San Leodovaldo y San Casimiro.

5 de marzo - San Virgilio.

6 de marzo - San Olegario.

7 de marzo - Santa Perpetua y San Rufino.

8 de marzo - Santa Beata y Santa Herenia.

9 de marzo - Santa Alvera.

10 de marzo - San Simplicio.

11 de marzo - Santa Aurea y San Sofronio.

12 de marzo - Santa Fina y Santa Herlinda.

13 de marzo - Santa Ninfodora, Santa Leticia, San Ramiro, San Rodrigo y San Salomón.

14 de marzo - Santa Matilde y San Afrodisio.

15 de marzo - San Longinos, Santa Leocricia y Santa Madrona.

16 de marzo - San Abraham (patriarca) y San Ciríaco.

17 de marzo - Santa Gertrudis.

18 de marzo - San Cirilo obispo de Jerusalén.

19 de marzo - San José y Santa Ida.

20 de marzo - Santa Alejandra y Santa Fotina.

21 de marzo - Santa Fabiola y Santa Clemencia.

22 de marzo - Santa Calínica y Santa Lea.

23 de marzo - San José Oriol, San Benito de Nursia, San Toribio y San Victoriano.

24 de marzo - San Latino, Santa Hildeliva, San Timolao y Santa Berta.

25 de marzo - Santa Dula, Anunciación de María, Santa Rebeca, San Quirino y San Dimas.

26 de marzo - San Braulio.

27 de marzo - San Narses y San Ruperto.

28 de marzo - Santa Gundelina, San Juan de Capistrano, San Gontrán y San Castor.

29 de marzo - Santa Derfuta, San Segundo y Santa Catalina.

30 de marzo - San Mamerto.

31 de marzo - San Amós, San Amadeo, San Amado, Santa Balbina y San Benjamín.

Si tu nombre se encuentra en el calendario santoral de marzo, ¡muchas felicidades! Si no es así, sigue consultando el calendario durante los próximos meses para no olvidarte de felicitar a nadie ni dejar de celebrar el día de tu santo.