Sanidad se reúne con pacientes de cáncer metastásico para estudiar la financiación de los fármacos: "Nos morimos"

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández, mantendrán una reunión online el jueves 1 de agosto con pacientes de cáncer de mama metastásico. El motivo de la reunión se debe a la campaña iniciada por las afectadas, quienes solicitan la financiación pública de dos medicamentos que han demostrado eficacia y aumento en la supervivencia.

La semana pasada, las pacientes entregaron en el Ministerio de Sanidad más de 100.000 firmas recolectadas a través de la plataforma 'Change.org'. Su petición se centró en la financiación por parte de la Seguridad Social de los fármacos Enhertu y Trodelvy, considerados "necesarios para vivir" pero con un coste "inasumible" que puede alcanzar los 93.500 euros anuales.

Es importante destacar que la decisión sobre la financiación pública de medicamentos no depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad. La fijación del precio máximo industrial se determina en la Comisión Interministerial de Precios, adscrita a la Secretaría General de Sanidad y Consumo donde participan también las Comunidades Autónomas y los ministerios de Industria, Hacienda y Economía.

En la última reunión de esta comisión, celebrada el 19 de junio, no se aprobó la autorización para la financiación pública de estos medicamentos. Cabe señalar que ambos fármacos, aprobados en Europa, ya cuentan con financiación en 16 países europeos.

Las estadísticas revelan la gravedad de la situación: en España, 18 mujeres fallecen diariamente a causa del cáncer de mama metastásico, sumando 6.500 muertes al año. Las pacientes han lanzado campañas en redes sociales, como el vídeo titulado 'Nos morimos', para visibilizar la realidad de quienes no pueden costear el tratamiento. Además, las afectadas subrayan un dato poco conocido: entre el 25% y el 30% de los cánceres de mama derivan en metástasis, resaltando la importancia de abordar esta problemática de salud pública.

"Le está funcionando, pero se está quedando sin dinero"

La impulsora de esta campaña, Victoria Rodrigo, es paciente de cáncer de mama metastásico y se queja de que la sanidad pública de España no haya aprobado los dos fármacos que se necesita para vivir. "¿Cuánto vale nuestra vida, Ministerio de Sanidad? ¿A cuántas mujeres más tengo que ver morir?", se dirigía al ministerio. Contó que conoció a una mujer que lleva 6 meses pagando 5.000 euros cada 22 días, pero "el otro día me dijo que le está funcionando, pero se está quedando sin dinero".

"Desde que tengo cáncer de mama he conocido a muchas mujeres con mi enfermedad que no pudieron acceder a esa medicación como sí puedo recibirla yo gracias a mi seguro privado, que no sé durante cuánto tiempo me podré financiar", cuenta Victoria, y añade que "a muchas de esas compañeras que no pudieron tratarse las he visto morir"

En España, cada año se diagnostican alrededor de 35.000 casos de cáncer de mama, de los cuales entre un 5 y un 6% presentan metástasis en el momento del diagnóstico. 6.500 mujeres mueren al año por esta causa.

