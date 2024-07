Pacientes de cáncer de mama metastásico piden financiación para su tratamiento: "Si sigo viva es porque me lo puedo pagar"

Un tratamiento que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. O que, al menos, alargue su esperanza de vida. Es lo que piden las pacientes de cáncer de mama metastásico.

Más de 90.000 firmas se han recogido ya en la plataforma de internet Change.org. El motivo, solicitar a Sanidad la aprobación de la financiación de una innovadora medicación contra esta enfermedad. Personas que la padecen han iniciado una campaña para que el Gobierno se replantee esta decisión. Esta mañana, cinco de las pacientes han acudido al Ministerio de Sanidad para hacer entrega de esas firmas.

"Cuando tenía 37 años me diagnosticaron un cáncer de mama. A los 39, metástasis. Si ahora mismo sigo viva es porque me lo puedo pagar. Porque nuestra sanidad no ha aprobado que la medicación que necesitamos para vivir (Enhertu y Trodelvy) esté financiada por la Seguridad Social". Así arranca la petición de Victoria Rodrigo, impulsora de esta campaña de recogida de firmas y paciente de cáncer de mama metastásico.

Han recogido más de 90.000 firmas

En su recogida de firmas, solicita que farmacéutica y Sanidad lleguen a un acuerdo de manera urgente para poder financiar su medicación. "Desde que tengo cáncer de mama he conocido a muchas mujeres con mi enfermedad que no pudieron acceder a esa medicación como sí puedo recibirla yo gracias a mi seguro privado, que no sé durante cuánto tiempo me podré financiar", cuenta Victoria, y añade que "a muchas de esas compañeras que no pudieron tratarse las he visto morir".

Además, Victoria se ha dirigido de manera directa y contundente al Ministerio de Sanidad y ha formulado la siguiente pregunta: "¿Cuánto vale nuestra vida, Ministerio de Sanidad? ¿A cuántas mujeres más tengo que ver morir?" y añade que estos días ha conocido a una mujer que lleva 6 meses pagando 5.000 euros cada 22 días. "El otro día me dijo que le está funcionando pero se está quedando sin dinero".

El pasado 19 de junio la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) no aprobó la autorización para que esta medicación comenzase a estar financiada por la Seguridad Social para esta enfermedad. Algo que sí hicieron la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en otros 16 países europeos.

Más casos como el de Victoria

El de Victoria no es un caso aislado. A Nuria Perea le diagnosticaron cáncer de mama metastásico a los 37 años. Lucía Doñoro, lo sufre desde los 39. Mari Paz Pilares tiene 46 años y tres niños. A los 42 le diagnosticaron cáncer de mama en estadio 1, pero el siguiente diagnóstico fue de metástasis. Mari Paz explica que es "potencialmente candidata a los tratamientos que se han denegado" y pide que "tengan consideración con todas las personas que sufrimos una enfermedad como esta".

María del Carmen Peñas padece cáncer de mama metastásico desde el 2012. Para ella, "tener acceso a estas terapias innovadoras significa la diferencia entre la vida y la muerte". Otra de las pacientes, María Ángeles Martín, destaca la importancia de que se aprueben estos tratamientos. "A día de hoy, tengo seis líneas de tratamiento, con esta serían ocho, que equivale a lo mejor a 4 años más de estar con mis hijos".

En España, cada año se diagnostican alrededor de 35.000 casos de cáncer de mama, de los cuales entre un 5 y un 6% presentan metástasis en el momento del diagnóstico. 6.500 mujeres mueren al año por esta causa.

