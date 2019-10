Roberto Brasero: "No hay que bajar la guardia aunque la DANA no esté dejando registros tan importantes"

Las fuertes lluvias que azotan el Mediterráneo han dejado más de 60 litros de agua por metro cuadrado en la provincia de Alicante y más de 100 litros en Tarragona.

Pero lo peor no ha pasado, según Roberto Brasero, que advierte de que "no hay que bajar la guardia aunque la DANA no nos esté dejando registros tan importantes como los que se preveían".

Brasero explica que las fuerte lluvias que ahora se sitúan sobre Cataluña van a ir cambiando de lugar. Aunque durante la noche se prevén fuertes lluvias en algunos puntos de Cataluña y Baleares, este miércoles las precipitaciones se desplazarán al norte de España.

"Dejará de llover en Cataluña y lloverá con más fuerza que hoy en el Cantábrico", asegura Brasero, que explica que las precipitaciones podrán ser persistentes en zonas del País Vasco, en el norte de Castilla y León y en la parte oriental de Asturias.

En cuanto al resto de España, este miércoles tendremos "un día más otoñal con lluvias en la zona centro y más frío".