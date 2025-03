Roberto Brasero: "La lluvia de todo el mes"

Se marcha hoy una borrasca y mañana empezará a llegar otra pero entre medias se cierra el grifo de las lluvias, aunque sea apenas durante unas horas.

Mañana lloverá menos

Tras esta tarde de tormentas generalizadas que tenemos hoy martes, llegará un miércoles con menos lluvias en general. Mañana será un día de transición entre la borrasca Jana que irá alejándose con las primeras horas del día y la borrasca Konrad que llegará a lo largo de la tarde al oeste peninsular. A primeras horas esperamos algunas tormentas todavía en zonas de Cataluña o Baleares, mientras que en otras muchas zonas de España veremos algún rayo de sol. Sin embargo la humedad que precede a la nueva borrasca irá cubriendo de nubes otra vez los cielos y es probable que ya por la tarde vuelva a llover en zonas de Extremadura o Andalucía aunque menos que ayer porque será sobre todo durante el jueves cuando Konrad nos volverá a dejar fuertes tormentas en el sur de Andalucía y nuevas lluvias en otras muchas zonas de España. Donde mañana habrá que sacar el paraguas también será a orillas del Cantábrico a diferencia de estos días atrás tan soleados . Y en el sur seguirá soplando con fuerza sobre todo en litorales del golfo de Cádiz, Estrecho, Alborán y del sureste. Vientos fuertes y algunas lluvias también de nuevo mañana en la isla de La Palma y más débiles en el resto del archipiélago canario.

Konrad llegará por el sur

El jueves aumenta como decimos la probabilidad de que las lluvias se extiendan de nuevo a más zonas de la península y baleares, siendo fuertes de nuevo y con tormentas en el sur de Andalucía y Ceuta. Y para el viernes a la vez que se irá marchando Konrad irá llegando una masa de aire frío desde el Norte de Europa que hará desplomase las temperaturas y la cota de nieve: veremos nevar a partir de 1000 metros e incluso por debajo en el norte peninsular. De cara al fin de semana parece que el frío se queda pero las precipitaciones se marchan y nos darán un respiro hasta que el domingo por la tarde llegue una nueva borrasca por el oeste. Sobre esto todavía hay incertidumbre ya iremos viendo.

Las lluvias de todo el mes

De momento lo que vemos es que no para de llover. Hasta ayer, en solo 10 días del mes, ha llovido ya equivalente a todo el mes de marzo. O más. En el Observatorio del Retiro ya han recogido en estos 11 días de marzo el equivalente a la precipitación media no solo del mes, sino ¡de toda la primavera! , es decir, del trimestre marzo abril y mayo que es lo que se considera primavera climatológicamente, al igual que el invierno climatológico es el trimestre diciembre enero y febrero, y como ya ha terminado, se puede hacer balance: y la conclusión es que ha sido un invierno cálido, como ha contado hoy la AEMET en rueda de Prensa. No ha habido una sola ola de frio en todo el invierno, como ya avanzamos nosotros aquí que podría acabar ocurriendo. El segundo invierno consecutivo que no tenemos ola de frio en todo el invierno. Frío sí hizo, claro, lo estarás recordando: aquellos días en torno al 15 de enero que tuvimos una semana de heladas fuertes y generalizadas. La temperatura media del invierno climatológico ha superado en 1,2º la media del periodo de referencia (1990-2020) y es el séptimo invierno consecutivo que se considera cálido o muy cálido: “Es la primera vez, desde el inicio de la serie en 1961, que una estación es más cálida de lo normal durante siete años consecutivos” según destaca la nota de prensa de AEMET.

