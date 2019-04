Restaurantes y empresas de catering preparan sus menús de cara a la Nochevieja

Cada año es más frecuente celebrar la cena de Nochevieja fuera de casa, por ello las cocinas de restaurantes y hoteles trabajan ya sin descanso para tener todo preparado de cara a la última noche del año.

Es el caso de un restaurante madrileño donde ya trabajan cocineros y camareros para dar de cenar a alrededor de 180 personas, que despedirán el año degustando comida típica de esta noche como el rape, las almejas, solomillo o vieiras, entre otros platos estrella.

Los restaurantes no dejan a la imaginación ningún detalle. Antes de que suenen las 12 campanadas que recibirán el año 2017, entregan a los comensales un paquete de cotillón para recibir el nuevo año por todo lo alto. Además no faltarán las ya tradicionales uvas e incluso el chocolate con churros, para que no falten las fuerzas.

Aunque la actividad también es intensa en los mercados. En la Ribiera de Bilbao y en los de otras ciudades españolas ya se compra todo lo necesario para compartir un buen plato de marisco con la familia.

Sin embargo una de las novedades que cada año va adquiriendo más adeptos son los caterings. Los pedidos se multiplican en Nochevieja y cada vez son más los que prefieren evitar cocinar durante esta noche.