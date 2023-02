Renfe diseña trenes para Cantabria y Asturias que no caben en los túneles y Revilla pide "que rueden cabezas"

Más de una veintena de trenes se están fabricando para incrementar los servicios de cercanías y media distancia de Cantabria principalmente, pero también de Asturias, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia.

Sin embargo, ahora se ha notificado que varios de esos trenes no caben por algunos túneles de esas zonas, lo que impide que puedan circular por las vías previstas.

Fue en 2020 cuando Renfe adjudicó a una empresa la construcción de estos trenes, y casi tres años después de esa adjudicación esta empresa ha confirmado que posiblemente las infraestructuras no cumplan con los gálibos de Adif.

Fallo en las dimensiones de los trenes

Esta situación va a provocar retrasos de hasta 3 años en las entregas, aunque todas las partes coinciden en que se va a intentar minimizar los plazos "lo máximo posible".

A pesar de ese compromiso para agilizar los trámites, el presidente de Cantabria ya ha exigido que se depuren responsabilidades. "Esto ya lo sabían hace meses, lo que no entiendo es porqué no se ha dado a conocer hasta ahora. Estábamos en la idea de que se estaban construyendo de acuerdo a unos proyectos adecuados. Esperamos una respuesta, una respuesta que tiene que ser cuándo vamos a tener esos trenes. No tiene justificación alguna. No sabemos si la culpa es de Renfe o de Adif, pero la chapuza es gorda, gorda", ha añadido Miguel Ángel Revilla.

Según ha reconocido Revilla, su homólogo asturiano, Adrián Barbón, "está que trina también con ese tema", por lo que ha solicitado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que "dé explicaciones" y que "rueden cabezas". "Espero que traiga respuestas. Somos un país que, en materia de infraestructuras, estamos a la vanguardia del mundo. Que nos explique qué es lo que pasa, que los responsables de esta situación sean cesados y, lo más importante, que nos digan en qué plazo nos van a entregar estos trenes", ha pedido el dirigente cántabro.