La pulsera con forma de cinta adhesiva que cuesta 3.000 euros, el último grito de la 'moda absurda'

Nuevo capítulo del ya conocido por algunos como 'lujo absurdo'. Balenciaga ha presentado su nueva colección en la semana de la moda de París y sus prendas han recibido muchas críticas. Las piezas presentadas son poco convencionales, e incluso parecen rotas y con aspecto sucio. Y no son precisamente baratas.

El complemento más polémico en estos momentos está siendo una pulsera. Parece un rollo de cinta adhesiva que podría comprarse en cualquier papelería, pero no lo es. Es una pulsera de lujo que cuesta 3.000 euros y ya está agotada.

Como este artículo, hay otros muchos. Por ejemplo, esta marca también tiene a la venta unos pendientes que son, literalmente, los cordones de unas zapatillas. Estos accesorios se venden por el 'módico' precio de 200 euros.

Zapatillas sucias

Otra de las grandes apuestas del diseñador español son las zapatillas sucias. Están leyendo bien. Se venden ya desgastadas por 500 euros. Seguramente hayan tirado algunas zapatillas que estuvieran más nuevas que estas, que parecen usadas, pero se venden nuevas, directamente así, como pasadas por el barro.

¿Falda o toalla?

También la nueva falda de Balenciaga está dando mucho que hablar. A simple vista cuesta diferenciar si es una falda o una toalla. Es ideal para pasar el día en la playa, sentado en la arena. Eso sí, si antes te gastas los 700 euros que cuesta.

Bridas e imperdibles

No solo es Balenciaga. En otras marcas de lujo se pueden adquirir accesorios... que parecen hechos con lo primero que el diseñador ha pillado por casa. Cordones y bridas que se pagan a cientos de euros. Concretamente, la de bridas tiene el precio de 300 euros. Mientras que la de imperdibles es todavía más cara. Va de los 300 a los 800 euros y, aunque no se lo crean ¡ya está agotada en algunos colores!

La mayoría de la gente de la calle no puede entender que alguien compre algo así. "Ni aunque me den dinero no me lo pongo", ha comentado una señora para Antena 3 Noticias. Otra nos ha preguntado qué es lo que hacen esas joyas para tener esos precios tan elevados. La respuesta es: nada. Aunque en la tienda indican que es plata de ley con acabado bañado en oro.

Pezón incorporado

En este contexto no podemos olvidar a Kim Kardashian y su nueva ropa interior. Son unos sujetadores con pezones incorporados que se venden al precio de 80 euros y ya están completamente agotados. "No importa el calor que haga, siempre parecerá que hace frío" y "A diferencia de los icebergs, estos no van a ninguna parte" son los lemas de esta prenda de lencería.

No todo el mundo entiende esta moda. "A la gente es que se le está yendo la cabeza", nos decía un señor. Pero la mayoría coincide en que, mientras no haga daño a nadie, que la gente se compre lo que quiera: "Para gustos los colores".

