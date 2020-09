Cada vez son más las ciudades que sufren confinamientos selectivos para controlar la pandemia de coronavirus. Estos cierres en zonas sanitarias y municipios han desatado las dudas en la población a la hora de planear futuros viajes.

Madrid es una de las comunidades que actualmente sufre confinamientos. Cuenta con un total de 45 zonas restringidas, que en su mayoría están ubicadas en Madrid capital, fundamentalmente en el distrito de Puente de Vallecas, con 11 zonas sanitarias con restricciones, aunque también hay áreas afectadas en los municipios de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Parla y San Sebastián de los Reyes.

Actualmente hay en España 90 municipios con restricciones. Este miércoles han estrenado confinamientos los vecinos de Medina del Campo y el Carpio (Valladolid), Sotoserrano (Salamanca), Casariche (Sevilla), Falces y Funes (Navarra). Se prorrogan además las limitaciones en Girona y Salt (Cataluña) y en Bolaños (Ciudad Real). Y esta medianoche entran en vigor en Arnedo, Calahorra y Rincón de Soto, en La Rioja.

Las nuevas medidas que plantea el borrador del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud restrictivas pueden entrar en vigor pronto en todas aquellas comunidades que tengan una incidencia del coronavirus de más de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

¿Se puede viajar o salir de las zonas afectadas?

Los ciudadanos de las zonas o municipios confinados no pueden abandonar su perímetro salvo para desplazamientos justificados como son la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales; asistencia a centros docentes y educativos; retorno al lugar de residencia habitual; cuidados a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

También pueden salir para desplazarse a entidades financieras y de seguros; actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; exámenes o pruebas oficiales inaplazables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o por "cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente justificada y acreditada".

De la misma manera, todas aquellas personas que no residan en las zonas confinadas no podrán viajar a las áreas afectadas por las restricciones, a no ser que sea por uno de los desplazamientos justificados mencionados anteriormente.