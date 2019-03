La hoguera que Bretón hizo en Las Quemadas se prendió con 80 litros de gasóleo y material vegetal

En la sesión de hoy del juicio que se sigue contra José Bretón en los juzgados de Córdoba han declarado los psiquiatras y psicólogos a los que el juez instructor encargó un informe completo sobre el acusado y también han testificado los técnicos en la lucha contra incendios que investigaron la columna de humo de la que se tiene constancia en Las Quemadillas.

Los últimos en declarar fueron los técnicos en la lucha contra incendios de Córdoba que han determinado que José Bretón, acusado de asesinar a sus dos hijos el 8 de octubre de 2011, usó más de 250 kilogramos de material vegetal y cerca de 80 litros de combustible para encender la hoguera que hizo ese día en la finca de Las Quemadillas.

El director en Córdoba del Infoca ha explicado en la sesión que los puntos de observación con los que cuentan detectaron una "gran columna de humo" en la zona del polígono de Las Quemadas, que no tenía su origen en un incendio forestal. Ha añadido que el fuego se debía a "algún tipo de combustión" y que, según los datos recogidos, la "potente" columna de humo alcanzó una altura de más de 395 metros desde el suelo.

En la sesión de este martes también declararon los psiquiatras y psicólogos a los que el juez instructor encargó un informe sobre el acusado. Los profesionales han llegado a la conclusión de que es un hombre "desesperado", que no perdona los agravios y que es excesivamente "rígido".

Esas son las principales conclusiones a las que han llegado el médico forense José Sáez, el jefe de la Unidad de Psiquiatría de Agudos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, José Manuel Jaquotot, y la psicóloga del Instituto de Medicina Legal María José Nieto, quienes, por encargo del juez instructor del caso, llevaron a cabo el citado estudio psiquiátrico de Bretón y también un análisis de su personalidad, quedando claro que "no tiene ninguna patología psiquiátrica" y que tampoco sufre ningún "trastorno de personalidad, ni retraso mental".



Según Saéz, Bretón fue quien puso en duda la imparcialidad de los psiquiatras que le examinaron, diciéndoles que le habían condenado previamente por haber incluido en su informe opiniones negativas sobre él de familiares suyos, incluida su exmujer, conserva toda su capacidad de conocimiento y de voluntad, siendo capaz de controlar sus sentimientos, siempre que vea en ello un beneficio, siendo también "metódico, ordenado y rígido", especialmente con su mujer y sus hijos.

A ello se refirió también Jaquotot, quien ha dicho que Bretón "escoge las respuestas que socialmente son más aceptables, como muchas otras personas", es decir, "es manipulador, pero también lo son los políticos, y no es su rasgo más característico, pero sí es rígido, aunque no ha tenido mala relación con sus hijos", lo cual no impide que "no le guste cuidar de ellos y de la casa", eso, según el psiquiatra, "es algo que no entra en sus esquemas", pero "no es frío", ya que "tiene sus sentimientos, buenos y malos".