La protesta del dueño de un bar de Valls, en Tarragona, ante la ola de robos: "Por cada bebida, os regalaré un cuchillo"

Hosteleros, comerciantes y vecinos de Valls, un municipio de Tarragona, están al límite. La ola de robos y atracos les impide llevar una vida normal. Comerciantes y hosteleros son los principales damnificados, ya que la gente no sale y no consumen por miedo

"Día sí y día también tenemos atracos, agresiones...", asegura una vecina de la zona.

Por esta razón, hosteleros y comerciantes han cerrado de forma simbólica a las 11 de la mañana durante 15 minutos. Peleas, tráfico de drogas, robos, pisos okupados... Un panorama que ahuyenta a la clientela.

"Económicamente, no podemos aguantarlo"

José María ha estado mucho tiempo sin poder abrir por culpa de la pandemia, y ahora necesita hacer caja más que nunca, pero la gente no viene por miedo.

"Económicamente, no podemos aguantarlo", denuncia José María, comerciante de la zona.

Jordi, dueño de un bar, se ha visto obligado a cerrar, pero antes grabó un vídeo en el que regalaba un cuchillo a quien consumiera algo en su establecimiento.

"He hecho una promoción en la que por cada bebida, os regalaré un cuchillo. Tengo muchos. Tengo cuchillos para todo el mundo, No tengáis problema en venir. Porque empezamos a estar hasta los c...", aseguraba Jordi en el vídeo

"Es una simple broma, pero así nuestro dirigentes políticos por fin nos escuchen", explica Jordi.