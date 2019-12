La presunta asesina de su hija avisó a un periodista por messenger avisándole del crimen

El periodista del 'Diari de Girona' Albert Soler ha publicado este martes una información donde explica que la mujer que confesó ahogar el lunes a hija en la bañera le avisó primero a él con un mensaje vía Messenger a las 14.18: "Hola Albert. He matado a mi hija".

Soler explica en el diario que siempre se preguntará por qué se lo dijo a él, ya que solo son conocidos, y añade que él le preguntó en Messenger: "¿Con qué método?", tras lo cual ella le explicó el ahogamiento."NO ES BROMA" "No es broma. Primero pastillas para dormir y después ahogada bañera. Dentro de un rato aviso vecino que es policía", dijo la mujer.

Después él le preguntó por qué lo había hecho, y ella respondió: "No podía yo sola, sin su padre" (fuentes conocedoras del caso dijeron el lunes a Europa Press que madre e hija convivían en la vivienda y que la mujer se había separado de su marido hace pocos meses).

El se alarmó realmente entonces: "Porque sé que la mujer ha tenido problemas psiquiátricos (muy activa en las redes, donde solía colgar fotos de la pobre niña, me los había explicado alguna vez)". Soler relata que no podía llamar a la policía porque no sabía el apellido de la mujer --llamada Maria Àngels-- ni su dirección, por lo que intentó que ella le dijera por Messenger dónde vive, sin conseguirlo.

Poco después de las 15.00 ella le pidió el número de los Mossos para inculparse y además le acabó dando la dirección, momento en que el periodista llamó a Emergencias y se dirigió hacia ese piso, explica.