Tensión en el desalojo del imán y su familia, que denuncia violencia policial: "Me desmayé tras la patada que me dieron"

La localidad gerundense de Salt ha vivido dos noches de intensos disturbios tras el desahucio de un imán subsahariano y su familia. Los hechos se remontan al pasado viernes, cuando la familia, un imán de 70 años, su esposa y ocho hijos de entre 5 y 24 años, fue desalojada de la vivienda en la que residían desde hacía dos décadas en la calle Países Catalanes.

El desahucio se produjo después de que el núcleo familiar dejase de pagar, desde al menos cinco años, la hipoteca. Henda, la hija mayor del imán, explicó que la razón de dejar de pagar fue porque el banco quebró. Tras el desalojo, el Ayuntamiento les alojó en un hostal hasta el lunes.

Sin embargo, la situación se torció cuando el lunes servicios sociales les dijeron que no eran "vulnerables" y no ofrecían otra vivienda, por lo que la familia intentó volver a ocupar la vivienda, que ya era propiedad de un banco. Según Henda, sus hermanos mayores "decidieron que no se podían quedar en la calle los cuatro pequeños" y regresaron al piso donde "hace 20 años que vivimos allí", explica. Sin embargo, el propietario ya había instalado una nueva cerradura, cámaras y una alarma que se activó, provocando la intervención de la policía.

El desalojo

Durante el desalojo, se han vivido momentos de gran tensión. "Salid afuera", avisaba uno de los Mossos que se personaron en el piso. Los ocupados intentaban calmar la situación alertando de la presencia de los pequeños: "hay menores de edad en la casa, un poco de humanidad". Henda denunció la violencia por parte de los agentes: "Me desmayé del golpe, de la patada que me dieron". La familia afirma que empujaron a su padre, quien se golpeó la cabeza. Por su parte los agentes sostienen que el imán sufrió un ataque de angustia y fue trasladado al Hospital Santa Caterina.

Esa noche, unas 150 personas, la mayoría de la comunidad subsahariana se concentraron en una manifestación a las puertas del Ayuntamiento. Al principio lo hacían de forma pacífica, pero después comenzaron los disturbios. El imán ha denunciado que la actuación policial fue "extrema y violenta".

Los encapuchados se enfrentaron a la policía, quemaron contenedores, destrozaron inmobiliario público y tiraron piedras a los agentes, uno de ellos ha resultado herido. Henda ha intentado desvincularse de los disturbios: "Lo que ha pasado después de la manifestación no tiene nada que ver con mi familia"

El alcalde también ha querido separar estos actos, ya que apunta que hay personas que aprovechan estos actos ""de buena fe" para crear altercados: "Me gustaría separarlo, porque ayer nos encontramos en la calle gente encapuchada, que venían preparada y dispuesta a cometer actos vandálicos, yo separaría el desahucio de los actos vandálicos".

Por otra parte, la familia del imán ha pedido un piso social, pero el alcalde de Salt, Jordi Viñas, asegura que la familia ingresa dinero suficiente como para poder pagar una vivienda, por lo que no se le ha ofrecido asistencia municipal.

