Polémica en Teruel por el espectáculo taurino 'Popeye torero y sus enanitos marineros': "Somos artistas, queremos trabajar"

A las 7 de la tarde, la plaza de toros de Teruel abrirá sus puertas. El espectáculo 'Popeye torero y sus enanitos marineros' se pondrá en marcha una vez más a pesar de las críticas que ha recibido en las últimas horas. El Defensor del Pueblo, la Asociación Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) o Animanaturalis han pedido la cancelación del evento, porque aseguran humilla y ridiculiza a personas con enanismo.

En este sentido, el director de Discapacidad del Gobierno de España ha publicado un vídeo en la red social X en el que pide que se suspenda la cita: "En cumplimiento con la Ley General de Discapacidad y también de la Ley de Garantías de Las Personas con Discapacidad de Aragón". Asegura que es "denigrante" y pide que se evite "someter a mofa" a las personas con enanismo.

Explica que "en España no hay bufones, hay personas y seres humanos y me pregunto por qué no existe una codena social profunda ante hechos tan humillantes. También me pregunto por qué se sigue legitimando la burla hacia personas con enanismo que además aprenden niñas y niños que acuden a estos circos del horror". Por eso, apela al Ayuntamiento de Teruel y al Gobierno de Aragón a que eliminen la convocatoria.

El Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón se desmarcan

El evento lo organiza la empresa responsable de la Plaza de Toros, con la que ha podido hablar Antena3Noticias. Desde la organización piden que se respete el trabajo de los artistas: "Suspenderlo sí sería discriminatorio, es su trabajo, ellos tienen derecho a trabajar y cumplimos todas las leyes".

Un argumento que también sostienen desde el consistorio. La Alcaldesa de Teruel ha defendido la propuesta: "He hablado con los protagonistas y se consideran artistas. Me guío por el respeto individual a las personas. No hay trato vejatorio y ellos mismos me dijeron que querían trabajar".

Desde el Gobierno de Aragón insisten en que ellos no tienen competencia para suspender la jornada. Sostiene que los servicios jurídicos han estudiado la viabilidad del espectáculo y que no tienen facultad para impedir que se lleve a cabo. Ahora bien, sí está facultado para garantizar que no ocurra discriminación durante su desarrollo. Es por ello que aseguran que estarán pendientes de si transcurre o no en los términos apropiados.

Los artistas exigen que les dejen trabajar

Horas antes de que arranque el espectáculo, los protagonistas del evento se preparan deseando salir a la plaza a enseñar el espectáculo que llevan tanto tiempo preparando: "Somos artistas, queremos que nos dejen trabajar".

Hablamos con Jimmy, uno de los protagonistas de la cita. Preguntado por las declaraciones del director de Discapacidad del Gobierno de España, responde contundente: "Estamos muy enfadados por sus palabras. Tenemos derecho a trabajar como todo el mundo. Yo vivo del toreo, me encanta y no siento que se burlen de mí, al contrario, percibo que sienten admiración y eso para mí es muy importante".

Los artistas con los que hemos podido hablar defienden su propuesta artística y piden respeto. De hecho esperan llenar la plaza: "El año pasado hubo unas 2.000 personas" asegura Antonio, uno de los responsables.

Ya hay muchos turolenses que han comprado por adelantado las entradas: "No nos lo podemos perder. Nos encanta y en ningún caso se vulnera los derechos de los artistas" otros en cambio creen que "no va en sintonía con la diversidad y los valores de ahora".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com