Piden ayuda para una mujer de 93 años que vive en una chabola en condiciones infrahumanas en Gran Canaria

En el municipio de la Aldea de San Nicolás, en la localidad de Tasarte, una de las más recónditas de Gran Canaria, vive una anciana en condiciones infrahumanas.

Según recoge el diario La Provincia, la mujer de 93 años vive en un antiguo chiquero a oscuras, sin agua corriente, con el tejado medio roto y con una goma espuma en el suelo como cama. La mujer vive totalmente rodeada de basura, con las sábanas mugrientas y rodeada de moscas. Antonia Rosa vive sola en una ladera aislada, con algunas heridas en su cuerpo y una delgadez extrema, una situación que preocupa enormemente a su hermano que asegura haber acudido a pedir ayuda sin éxito al Ayuntamiento y a la Guardia Civil.

La mujer malvive en un pequeño cobertizo cinco metros cuadrados con una ventana tapada y a oscuras, y donde entra el agua cada vez que llueve porque hay tejas rotas. Tampoco tiene muebles, y cocina en el suelo con una bombona de gas butano. Cajas amontonadas, bidones y viejos enseres se acumulan en el pequeño habitáculo.

La anciana ha vivido toda su vida aislada con su ganado, ya que fue pastora y ganadera, y ahora por lo que expresa la familia se niega a salir de allí ni siquiera para acudir al médico.

Teme por su vida

Según sus propias palabras recogidas por La Provincia: "No salgo porque temo que me maten; no me fío de todo el mundo, pero también porque no conduzco".

Antonia tiene un hijo que le lleva comida, y su hermano, que trata de ayudarla manifiesta que "se la están comiendo las moscas, que alguien se haga cargo". Rafael tiene 87 años y no tiene fuerza para ayudar más a su hermana, además de vivir a varios kilómetros de distancia. Su otro hermano de 89 años también sufre problemas de salud. Teme además que a su hermana le ocurra algo y no pueda pedir ayuda ya que no tiene teléfono. Basta con observar las imágenes de Antonia Rosa para darse cuenta de que necesita ayuda urgente ya que además camina completamente doblada, está extremadamente delgada, tiene un gran bulto en la nariz y algunas magulladuras.

Desde el Ayuntamiento de La Aldea nos dicen que Servicios Sociales tiene conocimiento del caso y "se está actuando, realizando todas las diligencias pertinentes desde todos los ámbitos", y que el Ayuntamiento "ha ofrecido la colaboración necesaria a las personas responsables, además de estar en contacto directo con la familia y su hijo para buscar una solución cuanto antes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com