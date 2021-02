Esta es la 'ley Trans' vigente en distintos países de Europa

7 países europeos tienen una ley específica para personas transexuales. Por ejemplo, la de Bélgica es parecida a la que se plantea ahora en España.

El consentimiento de los padres para cambiar de sexo solo se pide a menores de 16 años. Sin embargo, en Dinamarca o Portugal, sí que hay que ser mayor de edad para este trámite.

Situación en Europa

En la actualidad, 11 países europeos no exigen un diagnóstico médico para el reconocimiento legal del género de las personas trans.

Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Portugal tienen procedimientos administrativos basados en el principio de autodeterminación del género. Ademas de Noruega, Islandia y recientemente Suiza.

Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Austria, España, Italia, Polonia, Reino Unido y República Checa mantienen exigencias médicas como la obligación de acreditar tratamientos hormonales.

El ministerio de Igualdad ya ha enviado el borrador de la ley Trans a varias asociaciones, pero el PSOE no está de acuerdo con algunos puntos del borrador al que ha tenido acceso Antena3 Noticias. La clave: el "derecho a la identidad de género".

Identidad de género

Irene Montero, ministra de Igualdad, propone que cambiar el nombre y el sexo no necesite de pruebas médicas, o de tratamiento hormonal.

La idea es eliminarlos, también para los menores de edad. En el PSOE no lo tienen tan claro: dicen que son necesarias más garantías. Aunque el texto es similar al que los socialistas apoyaron en 2019. Las personas trans, de momento, siguen a la espera.

El colectivo

Daniela inició el proceso de cambio de sexo hace 7 años, no sin trabas. "Quería cambiarme el sexo en el DNI y la personas del registro me dijeron que no podía cambiarlo" afirma Daniel.

No tenía ningún informe psicológico. A Judith se lo negaron. "No cumplía el diagnóstico, vieron los test y no era una chica, sino un chico que le gusta vestirse de chica" asegura.

Ian estuvo dos años hormonándose. "Y eso supone enfrentarnos a un constante machaque". Ahora esto cambia. "ni unos genitales van a definir tu identidad de género ni un psicólogo que identidad te corresponde".

No se necesitará un documento médico ni tampoco pasar por un tratamiento hormonal. Basta que la persona quiera cambiarse el nombre y el sexo en el DNI. Y basta que tenga 16 años. A partir de esa edad todos podrán hacerlo. Esto genera polémica.

También hay discrepancias en el propio Gobierno pero el Ministerio de Igualdad pretende llevar esta ley al Consejo de Ministros en la primera quincena de este mes. Y con esta, la ley LGTBI. Entre otros cambios: se prohibirán las terapias de conversión y se garantizará las técnicas de reproducción asistida para las mujeres lesbianas y solteras.