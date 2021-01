Nuevas restricciones, cierres perimetrales y medidas por provincias hoy domingo 31 de enero

Las Comunidades Autónomas establecen restricciones más duras para evitar los casos de coronavirus. España pasa de 900 fallecidos cada semana en Navidad a los 2.900 fallecidos un mes después.

Las nuevas variantes surgidas del coronavirus mantienen alerta a los expertos y sanitarios, a pesar de que el plan de vacunación lleve un mes en funcionamiento. Consulta aquí las restricciones, medidas y cierres perimetrales que cada comunidad autónoma ha establecido para frenar el coronavirus.

Madrid

La Comunidad de Madrid se encuentra con un toque de queda de 22:00 horas a 6:00 horas.

El cierre de la hostelería comienza a las 21:00 horas y se da en comercios, siempre y cuando sean no esenciales.

Las reuniones sociales ha quedado prohibidas dentro de las viviendas entre personas no convivientes, aunque con algunas excepciones. En la calle están limitadas a cuatro personas máximo.

La movilidad está restringida en 71 zonas básicas de salud y 30 localidades. También afectan a los municipios de Móstoles, Coslada, Alcalá de Henares, San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón, y el Boalo-Mataelpino.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana prorroga sus restricciones decretadas hasta el próximo 15 de febrero. Se mantienen prohibidas las reuniones en el interior de la vivienda entre personas no convivientes, mientras que en la calle se pueden reunir un máximo de dos.

A las 18:00 horas quedan cerrados los locales y comercios no esenciales, salvo alimentación o farmacias. También se cierran saunas, spas, baños turcos y locales similares.

Queda limitada la entrada y salida a la comunidad con un cierre perimetral, salvo para aquellos desplazamientos que queden justificados. Se establece un confinamiento perimetral los fines de semana en ciudades con más de 50.000 habitantes. También se encuentra obligatorio el uso de la mascarilla para hacer ejercicio al aire libre.

Galicia

Galicia decreta sus restricciones ampliadas durante tres semanas. Se establece el toque de queda a partir de las 22:00 horas y los comercios deben cerrar a partir de las 21:30 horas, salvo los no esenciales, que deben cerrar a las 18:00 horas.

Quedan cerrados los centros comerciales durante los fines de semana. Está suspendida la actividad cultural en museos, bibliotecas o espectáculos, entre otros.

La educación en Universidad no retoma sus clases hasta el próximo 8 de febrero, que se realizarán online hasta el próximo 17 de febrero.

Murcia

La región de Murcia mantiene el toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 6:00 horas, como la primera de las restricciones.

Queda suspendida toda actividad no esencial durante el fin de semana. Se prohíben las reuniones sociales en el exterior a más de dos personas que no convivan y se prohiben las reuniones entre no convivientes en los domicilios.

Se establece un cierre perimetral en 36 de sus municipios. También está suspendido el servicio al público a partir de las 20:00 horas.

Asturias

Asturias mantiene sus restricciones. Se establece un confinamiento perimetral en los municipios.

Bares y restaurantes solo pueden servir en terrazas y los centros comerciales permanecen cerrados. Los establecimientos esenciales permanecen abiertos al público.

El toque de queda se establece a partir de las 22:00 horas hasta las 6:00 horas.

Aragón

Aragón mantiene sus restricciones. Continúa el cierre perimetral en sus tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel. También en seis localidades: Calatayud, Ejea, Tarazona, Alcañiz, Cuarte de Huerva y Utebo.

Las reuniones sociales están limitadas a cuatro personas. El toque de queda se inicia a partir de las 22:00 horas y se establece el cierre del comercio no esencial a partir de las 18:00 horas.

Andalucía

Andalucía continúa con el cierre perimetral en sus provincias, como la principal restricción. El toque de queda comienza a partir de las 22:00 horas.

Las reuniones sociales están limitadas a cuatro personas. El cierre de la hostelería se sitúa a partir de las 18:00 horas, el mismo que de los centros comerciales.

Cantabria

Cantabria sitúa su toque de queda a las 22:00 horas. Otra de sus restricciones son las reuniones sociales, que quedan limitadas a seis personas como máximo.

Se prohibe el acceso al público a eventos deportivos, se establece un cierre perimetral y se reduce el aforo de eventos culturales a un 33%.

Queda cerrado el interior de la hostelería.

Castilla y León

Castilla y León amplía sus restricciones a 53 municipios, donde la mayoría se encuentran en León y en Salamanca, aunque se establecen en todas las provincias. Entran en vigor hoy.

En estos 53 municipios se cierra la hostelería, aunque con opción de envío a domicilio y de recogida en local hasta las 20:00 horas. Se suspende la apertura al público de bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones. Y todo aquel comercio no esencial queda cerrado a partir de las 18:00 horas.

Las reuniones sociales tienen un límite de cuatro personas. En los municipios restantes continúan las mismas restricciones: permanece cerrado el interior de la hostelería y los centros comerciales, gimnasios y salas de apuestas.

El toque de queda se encuentra a las 20:00 horas.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha mantiene sus restricciones durante 10 días más. Destaca el toque de queda a partir de las 22:00 horas. También mantienen el cierre perimetral en sus municipios.

Los parques se mantienen cerrados a partir de las 22:00 horas. Permanecen cerrados la hostelería y los centros comerciales.

Las reuniones sociales se limitan a un máximo de seis personas, salvo que sean encuentros entre convivientes.

Extremadura

Extremadura mantienen sus restricciones. Quedan confinados perimetralmente sus municipios.

El toque de queda se sitúa a partir de las 22:00 horas. Las reuniones sociales se limitan a cuatro personas.

En localidades con más de 5.000 habitantes se decreta el cierre de la hostelería y del comercio.

Cataluña

Cataluña mantiene sus restricciones. El toque de queda se mantiene a partir de las 22:00 horas hasta las 6:00 horas.

El cierre perimetral queda hasta el 8 de febrero. Solo pueden abrir durante los fines de semana los comercios esenciales y quedan cerrados los centros comerciales.

La hostelería continúa abriendo por tramos o por franjas horarias.

Navarra

La Comunidad Foral de Navarra establece el toque de queda a las 23:00 horas, como una de sus restricciones. También tiene establecido un cierre perimetral.

Las reuniones sociales están prohibidas en casa entre personas no convivientes.

Continúa el cierre del interior de la hostelería, aunque las terrazas se encuentran abiertas hasta las 21:00 horas, pero se prohíbe fumar en ellas.

La Rioja

La Rioja establece un cierre perimetral, entre sus restricciones. Hasta el 23 de febrero se encuentran todos los establecimientos no esenciales cerrados.

Las reuniones sociales se limitan a cuatro personas como máximo y el toque de queda comienza a las 22:00 horas.

País Vasco

País Vasco tiene un confinamiento perimetral. Otra de sus restricciones es el cierre de establecimientos a las 19:00 horas.

El toque de queda comienza a las 20:00 horas. Las reuniones sociales se mantienen con un máximo de cuatro personas.

Islas Canarias

Las Islas Canarias tiene diferentes restricciones según la zona. La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote tienen toque de queda a partir de las 23:00 horas. Se pueden reunir un máximo de cuatro personas.

El Hierro, La Palma y Fuerteventura tienen un toque de queda a partir de las 00:00 horas y un máximo de seis personas.

Se mantiene la obligatoriedad de la prueba PCR negativa para aquellos viajeros que lleguen de otros lugares de España.

Islas Baleares

Las Islas Baleares tienen diferentes restricciones también según la zona. La isla de Ibiza y en Mallorca están prohibidas las reuniones entre personas no convivientes.

Los centros comerciales deben cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados en Mallorca y más de 400 metros en Ibiza.

Ceuta

El toque de queda se mantiene a partir de las 22:00 horas. Queda confinada perimetralmente la ciudad autónoma. En las reuniones sociales, se permite un máximo de dos personas entre no convivientes, salvo en bares, restaurantes y oficinas.

Melilla

El toque de queda se sitúa entre las 22:00 horas y las 6:00 horas. Toda la actividad económica está cerrada y la hostelería cierra a partir de las 19:00 horas, excepto el comercio esencial.