La nueva estafa de la Declaración de la Renta: "Te califico para un reembolso de impuestos"

Llega la etapa de hacer la Declaración de la Renta y, lamentablemente, con ella hay gente que intenta lucrarse. Estafadores se hacen pasar por la Agencia Tributaria. Por mensaje o correo electrónico intentan hacerse con tus datos con un único fin, sacar rentabilidad, dinero o datos personales.

Con mensaje de este tipo: "Te califico para un reembolso de impuestos, con un importe de 244 euros. Encuentre su formulario en la siguiente web". Es una estafa, no hay que pinchar. La Agencia Tributaria nunca nos pedirá que pinchemos en un enlace, tampoco que le demos información personal a través de un correo electrónico. Ya lo advierte la Policía Nacional, no hay que "abrir ni responder nunca mensajes de procedencia desconocida o que no hayamos solicitado antes", afirma Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.

Atentos también al hacer la Declaración de la Renta por internet, sobre todo donde la hacemos. Hay que asegurarse de que es la web oficial de la Agencia Tributaria. Solo hay una, es única. También hay que tener precaución con las llamadas telefónicas, los estafadores también intentan aprovecharse de los ciudadanos por esta vía. A partir de mayo podrá hacerse la declaración por teléfono, pero los ciberdelincuentes ya están al tanto y se pueden hacer pasar por el FISCO.

Las vías más recurrentes para las estafas

Los ciberdelincuentes buscan cualquier vía para conseguir engañar a sus víctimas. En este caso, recrean los logotipos de la Agencia Tributaria. Y las principales vías que utilizan son las siguientes, por lo que hay que estar atento para no caer en la trampa:

Por correo electrónico: Aparentan ser de la Agencia Tributaria española, solicitando información personal o financiera bajo la apariencia de procedimientos fiscales.

Por mensaje de móvil: Piden a los destinatarios que haga clic en un enlace para cobrar, supuestamente, un reembolso de impuestos de 244,79 euros. Si pinchas te roban los datos.

Webs falsas: webs falsas que simulan ser la Agencia Tributaria para conseguir información sensible, como números de identificación fiscal o detalles bancarios.

Llamadas telefónicas fraudulentas: a partir del 7 de mayo, también se podrá realizar la declaración de la renta a través del teléfono. Y los ciberdelincuentes son capaces de hacerse pasar por la Agencia Tributaria para supuestamente ayudarte a hacer la declaración, cuando realmente robarán tus datos bancarios.

