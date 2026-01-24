Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un aviso por un tiroteo siembra el caos en un barrio de A Coruña

En torno a las 13.30 la Policía recibió una llamada alertando de que un hombre estaba disparando desde su ventana contra el edificio de enfrente. En ese momento comenzó un gran operativo, con negociadores incluidos: la persona que portaba el arma, que resultó ser de aire comprimido, se atrincheró durante más de dos horas.

El edificio de un barrio de A Coruña

Patricia Torres
Publicado:

Los vecinos de un barrio de A Coruña, Agra do Orzán, se llevaron un buen susto este mediodía, cuando en torno a las 13.30 escucharon varios disparos.

Cuando se asomaron a sus ventanas, alertados, se encontraron con que en el cuarto piso de un edificio, el número 16 de la calle Villa de Cee, había un hombre en la ventana disparando contra una vivienda situada enfrente, afortunadamente, en estado de semiabandono. Incluso eran visibles las marcas de los disparos en uno de los cristales.

Los vecinos alertaron de inmediato a la Policía Nacional, que en cuestión de minutos montó un amplio dispositivo. Los agentes mantuvieron acordonada la zona y establecieron un perímetro de seguridad, impidiendo la entrada o salida de transeúntes en la vía.

Una larga negociación

En la vivienda de la que procedían los disparos se encontraban en ese momento dos hombres y, mientras que uno de ellos bajó las escaleras en cuanto llegó la Policía, el otro optó por atrincherarse durante horas. Por este motivo hasta este barrio coruñés se desplazaron varios agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) con arietes y escudos balísticos, acompañados por un negociador.

Al filo de las cuatro de la tarde el varón decidió entregarse a las autoridades, y en ese momento los agentes descubrieron que lo que tenía en sus manos era una pistola de aire comprimido. Eso si, de gran calibre y con una enorme potencia, tal y como evidencian los agujeros en la ventana que recibió los impactos.

Los vecinos, con el corazón en un puño

Fueron dos horas y media muy largas para los residentes en la zona, durante las que no les permitieron entrar ni salir de sus viviendas para garantizar su seguridad.

Así nos lo relataba el propietario de una panadería situada a pocos metros del edificio desde el que se produjeron los disparos: "Cuando fuimos a salir vimos todo acordonado. La Policía no dejaba pasar a nadie ni para un lado ni para el otro. Yo no podía salir de mi negocio y a los que viven en estos edificios no les dejaban entrar en la zona. Ni podía pasar nadie, claro".

Afortunadamente todo quedó en un susto

Fue un mediodía complicado, en el que se vivieron momentos de auténtica tensión. Pero, afortunadamente todo quedó en un susto, y no hay que lamentar heridos. Ni siquiera daños materiales más allá de varios impactos en la ventana de un edificio prácticamente desocupado.

