"Me miró y, cuando se iba, me seguía mirando": El testimonio del hijo del presidente del PP Aragón asesinado por ETA

Este martes, Borja Giménez Larraz, hijo del presidente del PP aragonés asesinado por ETAen 2001, Manuel Giménez Abad, ha declarado en la Audiencia Nacional ante los acusados de aquel crimen, los etarras Mikel Carrera Saroble, alias 'Ata', y Miren Itxaso Zaldua. En su intervención, ha narrado su escalofriante testimonio del momento del asesinato de su padre.

El hijo del entonces presidente del PP de Aragón asegura que 'Ata' es el terrorista que acabó con la vida de su padre el 6 de mayo de 2001. Al igual que ocurrió en una rueda de identificación fotográfica en 2014, ha aseverado reconocerle "perfectamente" gracias a una serie de rasgos como "su mirada y su mandíbula".

Giménez Larraz reconoció al presunto asesino 13 años más tarde

Los hechos ocurrieron hace 22 años en Zaragoza. Giménez Larraz, que por aquel entonces tenía 17 años, iba con su padre a La Romareda, a ver un partido de fútbol del Real Zaragoza, cuando los etarras le dieron tres tiros por la espalda. Ambos salieron a las 18:25 horas de la tarde por el mismo camino de siempre.

"A los cinco minutos, una persona apareció una persona por detrás y disparó dos veces y después lo remató con un tercer disparo en la cabeza. Y después de ese momento me miró a mí y, cuando se iba, me seguía mirando", ha relatado.

Después de ese trágico suceso, los investigadores mostraron a Giménez Larraz una serie de fotografías de sospechosos, pero no pudo reconocer al autor del asesinato. En aquellos tiempos, 'Ata' y Zaldua no estaban fichados por la Policía, por lo que no existía ningún documento sobre ellos.

No fue hasta 13 años más tarde, en 2014, que la Guardia Civilvolvió a contactar con él. Varios años antes 'Ata' había sido detenido y, tras recoger una serie de pruebas en otras detenciones, se le vinculó con la muerte de Giménez Abad. En ese momento, le enseñaron varias fotografías del nuevo sospechoso, que fue reconocido por Giménez Larraz.

"Le reconocí perfectamente, me quedaron plasmados unos rasgos característicos, su mirada y su mandíbula", ha apuntado, aclarando que no se vio influido por ninguna información externa. La declaración de Giménez es crucial para poder evaluar el grado de participación de ambos acusados, los cuales habrían sido miembros del comando Basajaun, según la Policía.