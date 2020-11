Sin oposición por culpa del coronavirus: "Desde la propia administración no nos dan respuesta a nada"

"Desde la propia administración no nos dan respuesta a nada" afirma este opositor que lleva años preparándose para una oportunidad que no llega. Dice que no sabe qué va a pasar. "Si se va a hacer un examen, sí se va a retrasar".

"Después de dos tres años trabajando duro, estudiando para poder realizarlos el que lo suspendan siempre sabe mal" explica este otro opositor ante el aplazamiento de su examen.

Oposiciones aplazadas

En el mejor de los casos las oposiciones están retrasándose hasta el año que viene por el coronavirus. En Galicia las oposiciones de Sanidad, Educación, Servicios Sociales serán en 2021.

Se han comprometido en que les avisarán al menos con un mes de antelación. También en Andalucía, Castilla La Mancha y otras muchas comunidades esperarán, por ejemplo, para las de Educación y además hay otras pospuestas. Los opositores piden saber la fecha para acabar con la incertidumbre.

Los opositores hablan

Beatriz conoce muy bien lo dura que es la vida de un opositor."La vida social se reduce mucho, trabajar no puedes trabajar 8 horas. Te tienen que ayudar tus padres" asegura.

Y más cuando hay que estudiar tantas horas sin saber para cuándo por la pandemia del coronavirus. "Tienes que seguir como si fuera mañana sabiendo que no son mañana" explica Beatriz que dice que también hay una preparación psicológica.

Hace 3 años, Elena decidió dejar su trabajo y apostar por unas oposiciones. "Estás en un limbo de que no sabes qué va a pasar con tu vida".

Como ella, Antonio tampoco tiene fecha de examen por culpa del coronavirus. "Está provocando incertidumbre, ansiedad, que los recursos económicos y humanos que están dedicando miles de opositores se vayan al traste".

Pilar ha empezado a prepararse hace no mucho, pero aún así. "Tampoco me gustaría que se estuvieran constantemente aplazando porque eso me frustraría" afirma.

El retraso es común a la mayoría de comunidades autónomas. La pandemia de coronavirus ha cambiado la forma de preparase. "Nos hemos tenido que adaptar a esta nueva metodología".

Pero también la labor de los profesores. "Desde el punto de vista humano cómo se afronta este golpe que para ellos lo es". Porque ahora tienen que motivarles más que nunca.