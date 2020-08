Miguel Lago incendia las redes sociales al publicar una broma sobre la infanta Elena y la parálisis cerebral

El humorista Miguel Lago se ha convertido en trending tropic en Twitter tras su última broma en un vídeo. En él se muestra un cartel del Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena.

A pesar de que dura siete segundos, Miguel Lago indica que ha tenido que parar el coche tras ver el cartel de señalización y compartirlo en redes sociales con el emoji de la carita de la risa. Además, pedía "máxima difusión".

Los primeros comentarios criticaban el acto que ha realizado el humorista, por lo que decidió publicar un nuevo tuit. "Venga, no es más que una broma. No busca ofensa. Solo risa tonta. El referente lo entendemos todos, es más viejo que la vida. Un poquito de calma. No tiene mayor relevancia ni recorrido. Si pusiera Messi o Miguel Lago, lo haría igual", escribió.

Decidió borrar el vídeo

Sin embargo, el tuit aclaratorio no consiguió que los usuarios de la propia red sociales dejasen de criticar el vídeo. Por lo que decidió eliminar el tuit y la explicación anterior. "Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute", escribió.

La acción no cambió la opinión en Twitter y provocó que varios usuarios criticaran el acto de borrar la publicación, junto con una captura del propio tuit borrado de Miguel Lago.

El humorista, para terminar, compartió su propia captura junto a un texto. "Queridos amigos ultras, la idea era que la fiesta fuera vuestra. Dejad de mandarme el pantallazo que ya dije que lo borraba para “salirme del grupo”, además yo también lo tengo", concluyó.

El vídeo publicado por Kumy Barcelona se ha reproducido ya 226.000 veces desde que se publicó esta mañana.