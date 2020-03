El mensaje en redes de Carmen Lomana en el Día Internacional de la Mujer

Carmen Lomana ha felicitado el Día de la Mujer en redes sociales. "Que nunca perdamos la capacidad de emocionarnos y sonreír!!", a escrito en un tuit acompañado de una fotografía suya. Su mensaje de positividad contrasta con las declaraciones que ha dado años posteriores sobre esta jornada.

Carmen Lomana se convirtió en Trending Topic el pasado 8 de marzo por sus declaraciones sobre el Día de la Mujer y el movimiento feminista. La empresaria, que se define como una mujer "libre e independiente", indicó que no le gustan estos días: "Me da la sensación de que somos un grupo marginal" señaló, tras después añadir que "cuando pongan el Día del Hombre a lo mejor me gusta ese día".

El año pasado fue preguntada si acudiría a la manifestación del 8M, y afirmó que "no": "Si me preguntas si voy a ir la manifestación te digo que no".

Por otro lado, a Lomana le han preguntado en más de una ocasión si le gustaría hacer algo en política, y ella siempre ha respondido que le encantaría dar unos años de su vida a los ciudadanos de Madrid y ser su alcaldesa porque "hay muchas cosas por hacer", aunque eso le quitaría "libertad de crítica".