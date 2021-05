Al menos 200 menores saldrán de Ceuta hacia otras comunidades para aligerar la presión migratoria

El presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez le ha recordado a Marruecos que dentro de la Unión Europea no tiene mejor socio que España. "El respeto tiene que ver con la integridad territorial de España", señalaba.

Según ha sabido Antena 3 Noticias, España sospecha que entre los migrantes que entraron ilegalmente, la semana pasada, había miembros de la inteligencia de Marruecos.

Su objetivo sería estudiar las técnicas de nuestros agentes. Y mientras todavía se desconoce el número real de menores que deambulan por las calles de Ceuta.

Los centros están desbordados y hay que liberar espacio para atenderlos. Muchos de los chavales que han entrado duermen en las escombreras del puerto, pero aún así no quieren volver a Marruecos.

Para rebajar la presión en Ceuta se van a trasladar a 200 menores no acompañados que ya estaban allí antes de esta crisis. Todas las comunidades acogerán a los menores que les correspondían según los criterios del Ministerio de Derecho Sociales. Excepto La Rioja porque asegura que no tiene capacidad suficiente y los que no puede los asumirá solidariamente la Comunidad Valenciana. Es la que más acogerá, 25. La única que ha votado en contra es Madrid.