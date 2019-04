Tres detenidos por agredir a un médico "dos veces en una hora" en un centro de salud de Salamanca

Un matrimonio y su hijo han sido detenidos en Salamanca como supuestos autores de agredir a un médico del centro de salud del barrio de San José, quien tuvo que ser atendido de los golpes recibidos y que no ha podido incorporarse a su trabajo por hallarse en "una situación psicológica delicada".



El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Bienvenido Mena, ha informado de este suceso tras participar en la concentración que ha tenido lugar a las puertas del centro de salud, a la que también ha asistido el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco.



El facultativo fue agredido primero en el centro de salud cuando pidió a una pareja que acudiera a la cita según la hora programada y no una hora más tarde, y la segunda cuando se personó en la comisaría a denunciar los hechos.



Tras la concentración, que ha concluido con la reivindicación de incrementar la seguridad en el centro de salud y en el barrio, Mena ha pedido, en declaraciones a los periodistas, "tolerancia cero a la violencia" y ha expresado el apoyo a los médicos y a la medicina de Salamanca.



Es necesario "poner los medios a nuestro alcance para que, bajo ningún concepto, se pueda repetir", ha dicho el delegado territorial, quien ha informado de la detención de tres personas supuestamente implicadas en la agresión al médico.



Se trata, según han precisado fuentes policiales, de un matrimonio de 46 años y su hijo de 24.



Mena ha revelado que el facultativo "se encuentra bien a pesar de las agresiones, que no han sido graves, pero está muy afectado psicológicamente y no se encuentra bien". Le ha animado y felicitado por "la valentía que tuvo de hacer lo que era su obligación".



Respecto a si se van a incrementar las medidas de seguridad en los centros de salud, el delegado ha afirmado que se está trabajando en ello, y no ha descartado la posibilidad de dotarlos de seguridad privada.