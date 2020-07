Desfase en una despedida de soltera en Mallorca sin distancia de seguridad y sin mascarilla

Las comunidades que han impuesto el uso obligatorio de la mascarilla para prevenir el contagio de coronavirus quieren evitar escenas como la de una fiesta en Mallorca en la que nadie la usa. Es el desfase en una despedida de soltera en una playa mallorquina, en la que un grupo de personas se agolpan en distintas embarcaciones sin mantener ninguna distancia.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern, Iago Negueruela, se ha referido a estas y otras imágenes de turistas no respetando las medidas de seguridad que han empezado a surgir en los últimos días. Asegura que se están registrando en determinadas zonas de las Islas y "son casos puntuales".

"No queremos que vengan según qué turistas, no es nuestra imagen", ha destacado el conseller sobre el turismo de borrachera en una rueda de prensa. "Es una actitud muy localizada y muy focalizada que no se va a tolerar bajo ningún concepto", ha señalado.

"Pedimos a todos los turistas que cumplan las medidas establecidas por el Govern y sino que no vengan, no queremos turistas incívicos en nuestras islas", ha instado el conseller, que insiste en pedir que "no se venga a hacer ese tipo de turismo porque no se va a permitir".