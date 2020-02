La madre de las niñas asesinadas por el parricida de Moraña lanza una petición en change.org contra la derogación de la prisión permanente revisable

En julio de 2017 un jurado declaró culpable a David Oubel Renedo por el asesinato de sus hijas Candela y Amaia en 2015. Renedo fue el primer condenado a la prisión permanente revisable en España.

Sin embargo, ahora Rocío Viétez, la madre de las víctimas, ha mostrado su "total rechazo" a que el Congreso derogue la prisión permanente revisable y ha lanzado una petición en change.org para evitarlo.

En su texto recuerda que en octubre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados dio el primer paso para derogarla tras una propuesta del PNV y que contó con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y la mayoría de partidos nacionalistas; mientras que PP y UPN se posicionaron en contra. En total, hubo 176 apoyos, 135 votos en contra y 31 abstenciones.

Rocío indica que la prisión permanente revisable se traduce en:

"Prisión. Privación de libertad en asunción de responsabilidades por los delitos cometidos. Debe cumplir 25 años de privación de libertad (no de derechos) por los delitos cometidos. Las malas acciones conllevan castigos, es así.

Permanente. Si la persona no muestra signos de reinserción como individuo no propenso a cometer delitos de la misma índole, será permanente. Si un individuo muestra los mismos signos violentos y de reincidir, no saldrá.

Revisable. Dando la posibilidad de la reinserción, una vez se cumpla condena por los delitos, la pena se revisará a los 25 años. Si, una vez cumplidos 25 años como castigo por su delito, juristas y psicólogos consideran que está preparado para salir, saldrá como es lógico".

En su petición, que alcanza ya casi las 300.000 firmas, pide que se la ayude a "demostrar a esos partidos políticos de distintas ideologías y que, en mayor o menor medida, nos representan, que nosotros, como votantes, somos las personas a las que nos afectan sus decisiones y que estamos disconformes con su solicitud de derogación".