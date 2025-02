Luis cumple 100 años entre risas y bailes en su residencia de Santiago de Compostela: "Es un dandi"

Nació en 1925. Lo que ha cambiado el mundo durante los 100 años que cumple Luis este 24 de febrero es imposible de resumir en estas líneas. La tecnología tardó mucho en llegar a la vida de este coruñés que tampoco la necesitó para ganarse la vida como pintor y decorador.

Obtuvo su título en el año 1955 aunque la pintura que realmente le emociona es la de lienzos. A lo largo de su vida ha pintando tantos que se ha dedicado a regalarlos. Amigos, vecinos, la farmacéutica, la panadera, los trabajadores de la residencia en la que ahora vive… Todo su entorno puede presumir de tener una de sus obras en su haber. Aunque si hablamos de presumir, para coqueto él.

Luis se prepara cada mañana él solo. No necesita ayuda para ninguna de las tareas básicas y lo hace además con clase y elegancia. No le gusta la ropa de deporte, se viste con sus camisas y chaquetas de siempre, las de toda la vida, las que le dan ese toque de “dandi”, asegura su familia. Para él la imagen es importante y eso se nota nada más verle.

Gaitas y baile para celebrar el siglo de vida

Mantiene su rutina intacta. También la de enterarse de lo que pasa en el mundo y “en su querida Galicia”. Por ello lee el periódico cada mañana, y comparte vivencias con los cuidadores y cuidadoras de la residencia Volta do Castro en Santiago. “Es un poquito protestón a veces, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho”, asegura su sobrino.

No se debe equivocar en la descripción, no hay más que ver el cariño y la alegría con la que todos, usuarios y personal del centro, celebraron su día grande, sus 100 años, ahí es nada.

Hubo regalos, música de gaitas en directo y, por supuesto baile. Al principio costó un poco convencerle para que se animara, pero finalmente se dejó querer y no negó “unas piezas” a sus amigas.

La pregunta era obligada. ¿Cuál es el secreto? Se preguntarán muchos. Para llegar a los 100, para hacerlo con esa vitalidad y para “mantener la cabeza” algo a lo que él mismo hacía referencia. Lo cierto es que no sabemos si no hay secreto como tal o si se guarda con especial recelo, pero la receta no la transmitió.

Ahora bien, algunos consejos sí. No fumó ni bebió, asegura. Ya es un comienzo para arrancar. No solo lo dicen los médicos, lo dice Luis en primera persona. Viéndole en un día como hoy, bien merece la pena intentarlo.