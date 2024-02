La lucha de Omar: huyó de su familia en Gambia y encontró en El Hierro un nuevo hogar

Su vida en Gambia no era nada fácil, a pesar de tener un trabajo y recursos económicos, su entorno familiar se volvió en su contra, tanto que se vio obligado a huir, solo y con lo puesto. Durmió durante dos semanas en una playa en Senegal, hasta que encontró una patera a la que poder subirse.

A bordo de ese precario bote viajaban más de 120 personas, hacinados, casi sin comida ni agua. A los tres días se quedaron sin nada. El fuerte oleaje y el frío de alta mar le hacían pensar que cada día sería el último “si hoy no muero, será mañana”, dice Omar entre lágrimas y llevándose las manos a la cabeza solo de recordarlo.

Llegó al muelle de La Restinga en mitad de la noche, "cuando vi la luz de tierra lloré porque sabía que me había salvado". Aún así sus primeros meses en Europa no fueron fáciles porque no tenía papeles para justificar su minoría de edad y tuvo que ingresar en un CATE, un centro de retención donde solo había adultos. Allí fue donde lo encontró Deborah, una madre coraje herreña que cuando conoció su historia supo que tenía que sacarlo de ahí.

“Hablé con todas las autoridades de la isla para que me ayudaran porque desde el primer momento lo sentí como mi propio hijo, hasta mis hijas lo llaman hermano”, cuenta.

Deborah tampoco lo ha tenido fácil, sus trabajos temporales le proporcionan lo justo para poder mantener a sus dos hijas, llegan a fin de mes con lo justo pero eso no le ha frenado a abrir su casa a Omar y acogerlo como si fuera su hijo.

“Por él hago lo que sea, siempre había soñado con tener un hijo y me ha llegado de África” dice con una sonrisa en la cara. Pide a las autoridades que faciliten la burocracia a las familias que, como ella, quieren acoger a niños que llegan en patera. Esta es una de las historias de solidaridad que recorren la isla, como las familias que acogen a niños que llegan solos en los cayucos.

