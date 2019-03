Los vecinos de Motril se quejan por la cesión de una nave a un grupo de subsaharianos

La semana pasada los vecinos de Motril protestaron por la intención de crear un CIE (centro de internamiento de inmigrantes) en la ciudad y ahora se quejan de la cesión de una nave para la acogida de 70 subsaharianos.

Les preocupa la falta de higiene, las posibles enfermedades y la cercanía a un colegio de la zona. Susana Rubio, una de las vecinas del barrio, explica que no sabe qué van a hacer, aunque una vez reunidos con el Ayuntamiento y la Cruz Roja todos parecen más tranquilos.

No obstante, aseguran que la nave no está preparada para la acogida de personas. Consideran que "no es humanitario para nadie" las altas temperaturas del local y la falta de duchas.