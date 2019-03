Los vecinos de Arousa, preocupados ante la reapertura de la mina de cobre de Touro

Miles de personas han abarrotado las calles de Santiago de Compostela y la Plaza del Obradoiro en la manifestación convocada por más de un centenar de colectivos ciudadanos para instar a la Xunta de Galicia a que no autorice la reapertura de la mina de cobre prevista en casi 700 hectáreas de las localidades de Touro y O Pino, por "contaminante" y "peligrosa".

Encabezada por una pancarta con el lema 'Mina no, no queremos una herencia envenenada', portada por un grupo de niños, la multitudinaria protesta ha arrancado pasadas las 12,00 horas en la Alameda y ha concluido dos horas y media más tarde en la Praza do Obradoiro, con el apoyo de los líderes de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos.

Con la participación tanto de los integrantes de la 'Plataforma Mina Touro-O Pino Non' como de la 'Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa', la marcha ha avanzado alternando música festiva de gaitas y cánticos reivindicativos como 'Feijóo, escucha,

Galicia está en lucha', y liderada por personas disfrazadas de esqueletos y con guadañas ficticias con el lema 'Mina no'.

Obdulia Lareo, portavoz de la Plataforma, ha avanzado que los vecinos "seguirán en lucha", ante un proyecto impulsado por las empresas Atalaya Mining y Cobre San Rafael, que reactivaría la antigua mina de cobre que existió en la zona hasta el año 1987 y que consideran que "es contaminante y peligroso".

"Es imposible que este proyecto sea aprobado por una administración que tiene que mirar por los vecinos, no por una empresa foránea que viene a explotar un yacimniento en contra de los vecinos, el Camino de Santiago, el entorno y nuestra forma de vida", ha denunciado, instando a la Xunta a "tomar nota" porque "gobierna para los vecinos no para Atalaya Mining".

Así, ha puesto de manifiesto los perjuicios que sostiene que supondrá la mina al sector agroganadero, al turismo ante la proximidad del Camino de Santiago, al medio ambiente y a los bancos marisqueros de la ría de Arousa en los que desemboca el río Ulla que pasa por la zona de la mina.

Los opositores a la Mina, que sospechan que la mina podría ser autorizada en agosto, han alertado así de las consecuencias para la comarca de Santiago y la zona de ría de Arousa, de una mina que denuncian que contará con "balsas con lodos altamente contaminantes", "voladuras diarias", que usará "elementos químicos sospechosos de causar cáncer", y provocará vertidos "contaminados" al "agua del Ulla que abastece a más de 155.000 personas".

Ante este temor, también se han sumado a la protesta una importante representación de vecinos de la provincia de Pontevedra, encabezados por la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa.

Su portavoz, Xocas Rubido, ha expuesto que la mina podría afectar al "centro neurálgico" del marisqueo en Galicia y a cerca de "30.000 familias", puesto que en la ría se concentrarían "el 75% de la producción de mejillón y el 45% de las mariscadoras gallegas", según sus datos.

Ante esto, Rubido considera que la Xunta, "con los informes sectoriales que existen en este momento", ya puede "tomar una decisión firme para paralizar el proyecto".