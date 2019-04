Los pediatras dudan del uso médico de las fotos que le hicieron los padres de Nadia

Nadia padece tricotiodistrofia, una enfermedad en la que algunos síntomas se manifiestan en la piel. El motivo de algunas de las fotos de la niña desnuda encontradas en un dispositivo digital del padre sería realizar un seguimiento dermatológico de la dolencia, según afirma un tío de la niña en el programa Espejo Público.

Pero el juez habló en su auto de un evidente contenido sexual en las imágenes. La familia responde: "Yo quisiera que me explicaran qué es pornográfico. Son explícitas porque son de partes del cuerpo concretas de su cuerpecito, tanto las ingles como el culete. No son fotos normales que tú harías a un hijo tuyo. No lo son, es cierto, pero tenían un motivo clarísimo."

"Habitualmente es el dermatólogo el que hace las fotos en la consulta"

Un pediatra pone en duda la versión de la familia: "Habitualmente es el dermatólogo el que hace las fotos en la consulta y las conserva. No tienes por que hacer fotos todos los días. En este tipo de enfermedad la piel que más se afecta es pelo y uñas. Habría que ver las fotos".

El posible delito de explotación sexual ha supuesto una vuelta de tuerca más a un caso que dio un giro radical al acusarse a los padres de Nadia de una posible estafa aprovechando la enfermedad de su hija.