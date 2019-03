Los padres de una niña coruñesa con una enfermedad rara piden que se les reconozca la retribución por su reducción de jornada

Los padres de una niña de Negreira (A Coruña) con enfermedad rara han pedido el cambio de la ley sobre la retribución de la reducción de la jornada a padres con menores que sufren dolencias graves, ya que la patología de su hija no aparece en la lista de la legislación vigente.

En concreto, instan a cambiar el Real Decreto 1148/2011 de la prestación económica por cuidado de menores "afectado por cáncer u otra enfermedad grave incluida en el listado" anexo en la ley. Este texto reconoce que, si ambos progenitores trabajan y deben recudir la jornada para atender al menor, podrán percibir la parte proporcional del salario perdido.

Y es que, tal y como ha explicado en una rueda de prensa el padre de la niña, Andrés Domínguez, ha sido su mujer, Inés Manteiga, la que ha tenido que reducir su jornada laboral para acudir a las terapias con la menor, algo que, en sus palabras, supone un "gran gasto mensual".

En cuanto a la enfermedad de la pequeña, no se trata de una que figure entre las 109 del listado de la norma, sino que padece una alteración del gen 'GRIN1', cuyos casos documentados, según ha explicado Andrés Domínguez tras el análisis de especialistas, datan de 2016 y 2017.

Esta anomalía supone que la niña, con seis años, "solo sea capaz de andar por terreno uniforme, aunque no de forma equilibrada", "no pueda saltar, correr, ni agacharse o levantarse", y "no hable ni tenga los recursos suficientes para hacerse entender", entre otras consecuencias que ha nombrado el padre.

Cambiar una ley "injusta"

Los progenitores tachan esta ley de "injusta", ya que, por culpa de ésta, la mutua no reconoce la prestación para el cuidado de la menor, como tampoco lo hace la Seguridad Social, una jueza de lo social de Santiago ni el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

De este modo, tratarán de llevar su caso hasta el Tribunal Supremo, ya que, en palabras del padre de la pequeña y tal y como ha apoyado la diputada del PSOE Rocío de Frutos, "el legislador no quería que ningún niño se quedase fuera de esta norma", sino "todo lo contrario", que es "ampliar la cobertura a los máximos supuestos".

Por ello, la parlamentaria ha anunciado que el grupo socialista presentará una proposición no de ley para cambiar el Real Decreto y establecer que se acoja a ella "cualquier enfermedad" de un menor que requiera una dependencia de los padres.

Así, Andrés Domínguez ha asegurado que "hay cientos" de casos como el de su hija que sufren, como ellos, una "humillación alarmante" y un "total olvido" por parte de la Justicia, ya que la norma "ha sido actualizada cero veces" desde su aprobación en 2011.