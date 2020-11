Los hosteleros de Valencia piden celebrar Nochevieja durante la comida: "Tendrán oferta especial para ese día"

A poco más de un mes para que llegue el último día del año, la pandemia de coronavirus sigue convirtiendo la celebración de Nochevieja en una absoluta incógnita.

El aumento de contagios y fallecidos durante la segunda ola en España, y las restricciones tomadas por los gobiernos autonómicos para frenar la expansión del virus han puesto en peligro cualquier celebración familiar navideña.

El máximo de personas en las reuniones sociales y las restricciones horarias no permiten llevar a cabo las celebraciones de otros años, por lo que esta Nochevieja no será como las demás.

Como alternativa y posible solución, algunos hosteleros de Valencia proponen trasladar la celebración de Nochevieja a la comida. De esta forma, tal y como aseguran, se terminaría con el problema de la restricción horaria. "Podríamos tener un menú especial para ese día y alargarlo por la tarde", afirma Gonzalo Calvo, propietario del grupo Saona.

Sostienen que por la noche la celebración no se podrá alargar mucho en el tiempo, no habrá muchas personas en las cenas, y si se prefiere no cocinar y cenar fuera de casa, el frío se convertirá en otro inconveniente.

Hay quien apoya esta alternativa para finalizar un año marcado por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, también hay muchas familias que no terminan de ver esta solución y recuerdan que "la tradición es por la noche".