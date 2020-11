El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid durante el próximo puente de diciembre como una restricción más frente a la expansión de la pandemia del coronavirus. Esta medida la ha confirmado en su comparecencia semanal el viceconsejero de salud madrileño, Antonio Zapatero, que ha explicado que el confinamiento perimetral durará 10 días, desde las 00:00 horas del viernes 4 hasta las 00:00 horas del lunes 14 de diciembre.

La Comunidad de Madrid continúa así con su estrategia de restringir las entradas y salidas de la región durante las festividades como ya hizo en el puente de Todos los Santos y de la Almudena.

La curva de contagios de coronavirus en la Comunidad de Madrid ha mejorado pero se siguen manteniendo las restricciones con el objetivo de llegar lo mejor posible a las Navidades. Y es que la Comunidad de Madrid ultima un "plan ambicioso" para Navidad, sin descartar la posibilidad de hacer test rápidos masivos en farmacias antes o después de estas fiestas para detectar casos de coronavirus, aunque para ello necesita el visto bueno del Ministerio de Sanidad, que ha pedido informes detallados a las comunidades autónomas que lo deseen.

Zapatero ha informado de que la tasa de incidencia de contagios de coronavirus en la Comunidad por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha bajado de los 300 casos, situándose este jueves en 297 "un dato que muestra que vamos por el buen camino", sin embargo, el viceconsejero pide no bajar la guardia: "No olvidemos que luchamos contra un virus del que nunca podemos fiarnos. Pedimos máxima responsabilidad es un virus traicionero que no nos permite relajarnos.

Nuevas zonas básicas de salud de Madrid restringidas

Elena Andradas, la directora de Salud Pública en Madrid ha anunciado las nuevas zonas básicas de salud que desde el próximo 23 de noviembre tendrán restricciones de movilidad.

En el municipio de Madrid se aplicarán estas restricciones de carácter temporal desde el 23 de noviembre hasta 14 días después afectarán a los distritos de Vicálvaro la zona de Vicálvaro Artilleros y en el distrito de Ciudad Lineal la zona de la Elipa.

En el municipio de Fuenlabrada a las zonas de Cuzco, Castilla la Nueva y Alicante. Y en el municipio de Alcobendas la zona de La Moraleja.

Como la tasa de incidencia de la Comunidad de Madrid ha bajado de los 300 positivos en coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ahora Salud se ha fijado como línea los 400 casos cada 100.000 habitantes.