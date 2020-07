Los familiares de los fallecidos por coronavirus en residencias: "Levantaron este país y no es justo que los hayan dejado morir de esa manera"

Un día más, los familiares de víctimas de coronavirus se han concentrado frente al Parlamento catalán. Piden que cambie el modelo de gestión de estos centros y, para ello, cuentan sus historias, algunas de ellas terribles. Solo en Cataluña, han fallecido 4.111 personas en las residencias de mayores y más de 15.000 se han contagiado de coronavirus.

La madre de José María ya no está: "Nunca me avisaron y cuando yo me enteré era de hoy para mañana que se estaba muriendo". "Pasó una guerra, una posguerra, levantó este país y no es justo que los hayan dejado morir de esa manera", clama indignado.

Drama parecido el que se vivió en la residencia de la madre de Xavi, donde hubo un 95% de infectados y ella falleció: "No había llegado la hora de mi madre". Él, por su parte, denuncia la falta de información, medios y cuidados: "No me puedo creer que si se supone que seguía comiendo, que se le hacían todas sus higienes y cambios posturales llegara como llegara y ya fuera insalvable".

El hermano de María Luisa ha sobrevivido pero se ha quedado sin poder andar, moverse ni casi reconocer a su familia.

También el marido de Marta vive aunque "ha dado un bajón", por lo que les preocupa el futuro.