Los diferentes planes de las comunidades para la Navidad del coronavirus

La propuesta del Gobierno es sólo eso, una propuesta, que además no fue adoptada en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne al ejecutivo ya las CCAA. Lo dejaron para la siguiente. Mientras, algunas comunidades ya tienen sus propios planes de restricciones para las Navidades. Lo que provoca desconcierto entre los ciudadanos.

No hay consenso por el momento y cada comunidad podrá tomar sus decisiones, aunque Sanidad quiere un criterio único: "No va a haber 17 comunidades diferentes, estamos trabajando para llegar a un acuerdo", dice el ministro Salvador Illa.

A favor de relajar las restricciones

Madrid quiere relajar las medidas y apuesta por reuniones de 10 personas y toque de queda a la una y media de la madrugada las noches de fiesta. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado apuesta porque "es sensato que podamos levantar la mano, flexibilizar algunas restricciones".

Cataluña también sube a 10 las personas en la mesa y mantiene, de momento, el toque de queda a las 10 de la noche.

Los niños no cuentan

En Galicia no han decidido aún si serán 6 o 10 personas, pero el presidente Alberto Núñez Feijóo pide que no se incluya en esa cifra a los menores de diez años, "no tienen la misma capacidad de transmisión".

Comunidades como Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra o Andalucía apuestan por relajar las medidas, aunque quieren esperar.

Más restricciones

Y por otro, Castilla y León y País Vasco apuestan por endurecerlas: incluso se plantean el cierre perimetral de sus comunidades. Aunque el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, mantiene que prefieren llegar a una postura común.