Los colectivos LGTBI reclaman protección ante las agresiones dentro de la pareja

El martes pasa a disposición judicial la presunta asesina de su compañera sentimental en Barcelona, que no será la víctima número 21 de violencia de género en nuestro país. Porque se trata de dos mujeres y no "una violencia que está basada en un origen antropológico de intención de dominar el varón sobre la mujer a lo largo de siglos y siglos", explica Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género .

Para los colectivos de homosexuales eso es discriminatorio. Desde Colega reclaman que "cuando un hombre pega a un hombre o una mujer a una mujer se tiene que proceder como un caso corriente, no tienen mecanismos jurídicos para defenderse".

Carmona está de acuerdo, cree que "sin duda el colectivo LGTBI debe ser objeto de protección especial puesto que lleva sufriendo la misma discriminación que sufre la mujer".

Gays y lesbianas pueden ser víctimas de violencia doméstica, pero no de género y por lo tanto no acceden a juzgados, psicólogos o servicios y ayudas especializados en violencia machista. Incluso el 016 no les podría prestar ayuda.

Ellos piden que "se garantice el servicio a las víctimas intragénero". Y también personal formado para atender al colectivo LGTBI. Peticiones integradas en un proyecto de ley de igualdad que preparan. Para que la justicia no dependa del color del cristal con que se mire.