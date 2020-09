Los cambios en los protocolos de los colegios por el coronavirus

Ana estudia en casa con sus hijos de 13 y 17 años. Ha decidido no llevar a sus hijos al colegio porque tanto ella como su marido son pacientes de riesgo si contraen coronavirus.

Sanidad ha cambiado los protocolos en los colegios. Ahora no se considera contacto estrecho que un niño esté en clase con otro que haya dado positivo en coronavirus si estaban a más de dos metros de distancia y ambos llevaban mascarilla. Al no considerarse contacto estrecho no se le realizaría las pruebas PCR al resto de niños.

Por ese motivo ha decidido no llevar al colegio a sus hijos. Ella tiene problemas respiratorios. Su marido también, pero además diabetes y patologías cardíacas.

Estos padres han han presentado a Inspección de Educación certificados con sus problemas médicos pero se los han denegado y obligan a llevar a sus hijos al colegio.

Ana cree que si en Marzo se les obligó a estudiar online ahora debería ser un derecho. Si no cambia de decisión podría perder la custodia de sus hijos. Pero ella no quiere renunciar a sus derechos: tanto al de la educación como también al de la salud.