Los alumnos del Institut de Teatre de Barcelona se manifiestan por supuestos casos de acoso sexual de varios profesores

El llamado 'MeToo teatral', es un escándalo en el que los alumnos del Institud del Teatre de Barcelona se han visto envueltos. Los alumnos del centro se han manifestado por el supuesto acoso sexual y abuso de poder que ejercen varios profesores.

7 de estos alumnos han presentado ya una denuncia formal contra el exdirector teatral, actor y profesor Joan Ollé además de otros dos profesores del centro. Las denuncias son por acoso sexual y abuso de poder. Los alumnos se han manifestado en frente de la Diputación a la que también acusan de encubrir todos estos hechos.

Esta mañana en Espejo Público, Raquel, portavoz de los alumnos, ha declarado que están manifestándose junto a la Diputación dado que el Institut pertenece a la misma y porque hay que "exigir responsabilidades porque creemos que la dirección del centro no asumió responsabilidad de lo que estaba pasando".

Además, la portavoz también informa de que "hay constancia de que ha habido quejas formales a la dirección de otras compañeras que se habían quejado de los abusos" y añade que "no solo estamos hablando de acoso sexual si no que también hay abuso de poder y maltrato psicológico. Exigimos responsabilidades, disculpas públicas, la dimisión de Magda Puyo que es la directora del centro y de la dirección en general además de cambios estructurales".

Raquel, portavoz, pedía también ayuda psicológica para las víctimas y formación en los profesores y alumnos para que esto no vuelva a ocurrir. "Pedimos comunicación horizontal y transparencia", finalizaba.

Magda Puyo, directora del centro asumía errores y declaraba que "yo he descubierto cosas a través de los periodistas, lo que indica que el diálogo no ha sido suficiente y no ha sido fluido entre profesores, directores y alumnos y hay que reconocerlo".

La directora añadía que "si pasa esto es que hay algo que hay que hacer mejor. No tengo ningún problema en admitir que igual, quizá, hay algún error" e informaba de que ella "no ha hablado con Joan Ollé, esto es muy duro y es muy triste. Estamos hablando de acoso o de estar utilizando el poder de estar por encima en el que el alumno, de alguna manera, está supeditado al profesor".