Los acusados del asesinato del guarda urbana planeaba un fin de semana en un parque de aventura tras el crimen, según el fiscal

El fiscal del caso del Guarda Urbana de Barcelona asesinado presuntamente por su pareja y la amante de ésta, piensan que tenían el crimen de Pedro Rodríguez planificado.

Se han podido recuperar unos mensajes de móvil en el que la acusada, Rosa Peral, le propone a su supuesto cómplice, Albert, pasar un fin de semana en Port Aventura con las hijas pequeñas de ella tras el asesinato.

En concreto el mensaje recuperado dice: "estaba pensando que si hacíamos eso, el siguiente fin de semana podríamos ir a Port Aventura a dormir allí con las peques, que te parece la idea?. Para el fiscal "eso"se trataba del crimen del guarda urbana.

El mensaje se envía el 19 de abril, once días antes del crimen y se puede deducir que si Rosa hacía planes con Albert era porque consideraba que su novio Pedro ya no estaría. Además, en el audio Rosa habla en plural con lo que abonaría la tesis de que el plan fue diseñado entre ambos.

Los acusados borraron su mensajes de móvil pero los investigadores han podido recuperarlos a pesar de que se negaron a facilitar sus contraseñas

En la sesión de este martes, han comparecido miembros de la Unidad de Homicidios de la Región Metropolitana Sur de los Mossos para explicar cómo accedieron al contenido de los móviles de los acusados. “Estaban borrados” y los acusados no facilitaron la contraseña con lo que tuvieron que utilizaron varias técnicas para recuperar la información. Los investigadores descubrieron conversaciones de Rosa con su novio Pedro y con su amante Albert que permiten entrever los celos y las tensiones que originaron las relaciones a tres bandas y que fueron el preludio del crimen.

En los últimos meses antes de los hechos, la relación entre Rosa y su novio era "tormentosa, desequilibrada y muy polarizada", según han detallado los investigadores. Las conversaciones de los móviles apuntan a que Rosa y Pedro pasaban un mal momento en su relación pero se animaban a perseverar. "Sólo la muerte me separará de ti", le escribió la víctima a su novia como muestra de fidelidad. Ese mismo día, sin embargo, Rosa también le suplicaba a su exnovio Albert que volviera con ella después de que este hubiera descubierto que la mujer le engañaba con Pedro: "Pedro no me ha tenido ni me tendrá, sólo tú me has tenido y quiero que sigas teniéndome", le escribió Rosa.