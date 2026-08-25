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Persecución de película: Detenido un hombre tras robar un barco de más de un millón de euros y embestir a la Guardia Civil

Los agentes persiguieron por mar y aire a la embarcación, extendiéndose la persecución a casi media hora con embestidas y maniobras evasivas peligrosas.

El ladrón de un barco de un millón de euros en Mallorca embiste a la Guardia Civil durante una persecución hasta Ibiza.

Persecución de película: Detenido un hombre tras robar un barco de más de un millón de euros y embestir a la Guardia Civil | Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años por supuestamente robar un barco valorado en más de un millón de euros en el puerto de Sóller, Mallorca, tras darse una peligrosa persecución marítima y aérea durante la cual el ahora detenido llegó a embestir a los guardias civiles, además de realizar maniobras evasivas y peligrosas.

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron durante la mañana de este domingo, cuando el Servicio de Emergencias 112 informó sobre el robo de la embarcación de una empresa de chárter. La colaboración de la empresa propietaria permitió conocer la posición de la embarcación, en la que se encontraban un hombre y una mujer a bordo.

El helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil se trasladó al lugar de los hechos, además de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial para intentar ubicarla e interceptarla.

La embarcación fue finalmente avistada cerca de la isla Tagomago, ya en las inmediaciones de Ibiza. Una vez localizada, los agentes realizaron sin éxito varios avisos para que el detenido apagara los motores.

La persecución se prolongó a casi media hora

Durante la intervención, el hombre trató de embestir a las embarcaciones de la Guardia Civil. La persecución por vía aérea y marítima se extendió durante aproximadamente media hora.

Tras la persecución, el detenido se rindió y la embarcación pudo ser interceptada. El hombre, nacido en Europa del Este, fue arrestado como presunto autor de un delito de hurto de embarcación, atentado contra agente de la autoridad y delito de desobediencia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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