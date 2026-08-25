VIDEO: Un buitre desorientado sorprende a los vecinos en plena calle del centro de Vitoria

En la tarde del lunes, un buitre sorprendió a los vecinos de Vitoria-Gasteiz. El animal, de gran tamaño, se encontraba en medio de la Avenida Santiago aparentemente aturdido y con dificultades para volar.

Los transeúntes, sorprendidos de la presencia del ave en la calzada, sacaron sus teléfonos móviles para inmortalizar este momento poco habitual en la ciudad.

Ante esta situación varias patrullas de la Policía Local se desplazaron hasta el lugar. Además, algunos viandantes se implicaron en la captura del animal, que consiguieron atraparlo con ayuda de una manta.

Tras ello, se ha personado una dotación del Centro de Recuperación de Fauna de Martioda quien se ha hecho cargo del ave y lo han metido en una jaula para su traslado y atención en el centro. El buitre ha permanecido durante todo ese tiempo en la carretera y sin ocasionar incidentes.

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