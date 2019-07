La cara de Teo Ibernón, periodista de Espejo público, era todo un poema. La expresión que transmite lo dice todo ante la respuesta que empleó una persona este jueves al ser preguntado por el colectivo LGTBI.

"Creo que los gays y las lesbianas están haciendo especialmente un favor al mundo, porque el mundo está superpoblado a nivel mundial. Y, los gays y las lesbianas al no poder procrear más gente, perfeccionan el medioambiente, que lo tenemos fatal", respondió el hombre.

A lo que Teo Ibernón le pregunta con cara de asombro y circunstancia: "Pero, ¿usted no es gay, no?". Lejos de dar una respuesta de 'sí' o 'no', el señor contesta: "No, soy demógrafo".

Finalmente, el periodista le agradece su colaboración y el hombre se marcha tranquilo, convencido de haber dado la mejor de sus respuestas.