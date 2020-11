La disculpa de un peluquero gallego por bajarse la mascarilla: "Se contagiaron 7 personas"

La historia de este peluquero gallego es la de una persona que se confiesa imprudente y que, después de contagiarse del coronavirus, intenta ahora concienciar a quienes como él no cumplían las recomendaciones. Él contagió a otras personas y ahora lo lamenta.

Jorge reconoce que lo hizo mal

"Me bajé la mascarilla, no mantuve la distancia y pasó lo que pasó" dice Jorge Rodríguez que enfermó de Covid-19 por actuar de modo irresponsable y ahora quiere advertir al resto de la importancia de cumplir con las normas.

Nos recibe en su peluquería, reabierta hace una semana, con una sonrisa que se intuye bajo la mascarilla. "Tengo que dar gracias por estar vivo, que se pasa muy mal", piensa en alto.

Se contagiaron 7 personas

Jorge fue irresponsable, "es así, hay que admitirlo", y disfrutó de una noche de copas con amigos como se hacía antes. "Me bajé la mascarilla, y no solo para beber, no respetamos la distancia de seguridad y... Qué se yo”, nos explica. El resultado: se contagiaron siete personas.

Él, aunque es un hombre fuerte y enérgico, pasó semanas muy complicadas ingresado en el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol (A Coruña). “Yo miraba el móvil, veía las listas de fallecidos y pensaba en que no quería ser el siguiente. Era muy angustioso”, lamenta.

Ahora, arrepentido, dedica sus charlas con los clientes a informarles sobre qué medidas hay que tomar para que no les ocurra lo que a él. “Les digo lo importante que es llevar la mascarilla, y que sean responsables por ellos y también por los otros”.

Una víctima del coronavirus por comportarse de modo irresponsable que no quiere que ningún otro repita su actitud.