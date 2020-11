Multa de 6.002 euros a un joven por una fiesta ilegal en Segovia en la que no estuvo

Francisco Tejedor es un joven que ha sido multado por supuestamente acudir a una fiesta ilegal en Segovia, con una sanción de 6.002 euros, pero él no acudió dicha fiesta.

Tejedor ha recibido una multa de 3.001 euros por asistir a una fiesta ilegal y otros 3.001 euros por no dejar pasar a la Policía Local al interior de la finca en la que se estaba celebrando. Un total de 6.002 euros.

Francisco asegura que alguien dio su nombre y que la Policía Local no le debió pedir el DNI a esa persona. Porque ese día y a esa hora este joven estaba trabajando. Su abogada mantiene no solo fichó en su empresa, sino que además tiene más documentos que prueban que esta en su empresa.

La abogada señala que tienen un certificado de la empresa diciendo que su horario de trabajo es de diez de la noche a seis de la mañana y que él ficha a las diez menos veinte y se va a las seis y cuarto según el control de fichaje.

Tejedor señaló que "se me quedó cara de tonto" al ver la denuncia de una fiesta a la que nunca acudió.

Al lugar de la fiesta no pudieron acceder la Policía Local al no permitirles el acceso, por lo que no pudieron comprobar con exactitud cuantas personas participaban de la fiesta, ni si respetaban las medidas de seguridad preventivas contra el coronavirus.