La Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco endurecen desde hoy sus restricciones ante el coronavirus

Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco endurecen desde hoy sus restricciones por el coronavirus durante esta tercera ola de la pandemia que muestra una presión hospitalaria límite. Galicia anunciará hoy sus nuevas normas frente a la COVID-19.

Comunidad de Madrid

El toque de queda en la Comunidad de Madrid se adelanta desde las 23:00 a las 22:00 horas y el cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales de las 22:00 a las 21:00 horas en su estrategia de lucha contra la tercera ola del coronavirus que mantiene una altísima presión hospitalaria. Además desde este lunes en la Comunidad están prohibidas las reuniones de no convivientes en los domicilios excepto para el cuidado de terceras personas como mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables y prohíbe las reuniones de no convivientes en domicilios. La multas por incumplir dichas medidas varían entre los 600 y los 600.000 euros.

Este lunes estrenan en la Comunidad de Madrid restricciones de movilidad 9 áreas básicas de salud y 6 localidades con lo que en total estas medidas afectan a 56 zonas básicas y 25 municipios, el 24% de la población en la región, y en ellas se concentra el 28% de los casos de contagio.

País Vasco

Los municipios de Euskadi están confinados perimetralmente, además se limitan las reuniones de no convivientes a un máximo de 4 personas, tanto en espacios de uso público, como en espacios de uso privado, así como en la ocupación de mesas de establecimientos de hostelería y restauración.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha decretado el confinamiento perimetral de las ciudades con más de 50.000 habitantes durante fines de semana y festivos y prorroga el cierre perimetral autonómico. Además limitan las reuniones a los convivientes en el domicilio privado y a dos personas que pueden ser de dos núcleos de convivencia distintos en el espacio público.