La casa de 'la abuela de Fuerteventura' será derribada a finales de enero

Josefa, conocida como 'la abuela de Fuerteventura', se hizo conocida en toda España por su lucha por salvar su vivienda de la demolición. La mujer había hecho unas obras de ampliación en su casa afectando a un espacio natural.

Su desafío con la Justicia la llevó incluso a la cárcel, pero por su delicada situación familiar recibió el indulto. Ahora ya no hay marcha atrás y. dos años y medio después, su casa tendrá que ser demolida el próximo 30 de enero. "Yo no importo, que mas da tirarle la casa a una pobre vieja que no tiene muchas veces ni para comer, si tuviera dinero el cuento sería de otra manera", lamenta Josefa.·

La lucha de la conocida como 'abuela de Fuerteventura' se remonta al verano de 2015. Había realizado unas obras de ampliación en su casa que afectaban a un espacio natural protegido, hizo caso omiso a las reiteradas sentencias que obligaban la demolición. No tenía otra vivienda y de ella dependen sus hijos y sus nietos, "había otra forma de hacer las cosas, había otra manera de buscar soluciones"dice.

Ahora vive en una vivienda de protección oficial cedida de forma provisional, a 30 kilómetros de la que fue su casa situada dentro de los límites del Parque Rural de Betancuria.