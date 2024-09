Una joven pide ayuda para encontrar al hombre que le mandó un vídeo masturbándose: "Eres un guarro"

Una joven grancanaria ha denunciado esta semana haber sufrido acoso sexual por Internet y pide ayuda a sus seguidores en redes para identificar al acosador mediante un tatuaje que este tiene en la mano. La chica cuenta en sus redes sociales lo ocurrido, y pide compartir la captura de pantalla donde se ve la mano del acosador para tratar de localizarlo.

Blanca muestra al comienzo de su vídeo la denuncia que interpuso el lunes ante la Policía Nacional por los hechos ocurridos el día anterior. El domingo le llegó, desde un correo electrónico desconocido, un SMS a su móvil en el que solo ponía "Blanca". Ella le respondió con un signo de interrogación, y acto seguido recibió un vídeo donde aparecía un hombre masturbándose con una foto suya.

En la foto en cuestión, que tiene en su perfil de Instagram, aparece ella en un probador de una tienda amamantando a su bebé. El presunto acosador, la había retocado quitando al bebé y poniendo unos pechos al descubierto. Poco después, le llegaba un segundo vídeo sexual similar y en el que aparecía de fondo ella en otra foto bañándose en la playa con su hijo en brazos.

"Decirle a esa persona que decidió contactar conmigo y mandarme esos vídeos con esa pedazo de guarrada, que es un pedazo de mierda", dice Blanca indignada. "Lo digo en público porque yo no necesito esconderme bajo un email. Yo lo hago de frente porque soy mujer y no tengo miedo", continúa.

En los vídeos de alto contenido sexual que le envían a Blanca, no se ve la cara del acosador, pero éste ha dejado pasar un detalle importante: "Quiero publicar aquí la mano de ese susodicho. El tío tiene un pedazo de tatuaje en la mano. Lo voy a subir con la intención de que los 21.000 seguidores que tengo, me puedan ayudar a descubrir a esa persona", dice Blanca.

Y hace un llamamiento a todos sus seguidores, que la mayoría son de Gran Canaria, para que si conocen a alguien con ese tatuaje, le escriban y le faciliten sus datos para que esto no vuelva a pasar. "A mi no me da miedo esa gentuza, me da asco", dice indignada. "Creo que ninguna mujer tiene porqué sentir miedo o cohibirse al subir contenido", dice Blanca.

La joven no entiende como ha podido ocurrirle algo así con un contenido que no es morboso ni sexual, y con fotos en las que aparece su bebé de poco más de un año. Confía en la ayuda de sus seguidores y seguidoras para poder dar con su acosador: "Tengo un perfil bastante sencillo, que estaría en todo mi derecho de subir otras cosas porque me gusto, me gusta vestirme sexy. Da igual lo que expongamos, ningún hombre tiene derecho a utilizar nuestra imagen para ese tipo de guarradas", explica Blanca.

La joven siente impotencia y asco ante lo ocurrido y lo que más le duele es que precisamente se hayan usado fotos en las que aparece con su hijo en brazos. "Eres un guarro y un asqueroso y te acabo de denunciar", dice la joven. La unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

