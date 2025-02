Jordi se reencuentra con su loro Charli tras tres años de búsqueda

La pesadilla de Jordi y Charli comenzó en enero de 2022, pero su vínculo se remonta mucho antes. Desde pequeño, Jordi ha sido un apasionado de la fauna, criaba canarios y periquitos, y ahorró hasta poder cumplir uno de sus sueños: comprar un loro yaco de cola roja. Con solo 16 años, vendió algunas de sus aves y ahorró hasta 80.000 pesetas para hacerse con Charli.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando irrumpieron en su masía hasta llegar a una jaula de grandes dimensiones y se llevaron a la fuerza a Charli. "Me lo robaron para venderlo después", relata Jordi. Fue vendido por 350 euros a una tienda de animales, donde permaneció hasta que la investigación policial dieron con él y pudieron recuperarlo.

Un robo con final feliz

Jordi nos confiesa que fue un golpe duro cuando se dio cuenta del secuestro. Fue a poner la denuncia un día de enero de 2022, y a partir de ese momento comenzó una larga espera de tres años hasta que, finalmente, la policía logró localizarlo.

Charli, valorado en más de 700 euros

Charli, una hembra de la especie yaco de cola roja, es un ave exótica muy valorada en el mercado, con un precio que puede superar los 700 euros. Se trata de una especie propia de la selva tropical africana, reconocida por su inteligencia, su capacidad de memorización y su facilidad para imitar palabras.

Debido a su elevado valor, es una de las aves más afectadas por el tráfico ilegal de mascotas.

Un reencuentro discreto

El regreso de Charli a casa fue discreto para evitar riesgos de un nuevo robo. "Nadie me avisó con antelación, simplemente me dijeron que lo habían encontrado y me lo entregaron en el momento", cuenta Jordi.

"Devolvemos a su propietario un loro gris de cola roja, sustraído hace tres años a Juneda, y detenemos al hombre que lo vendió. Cabe destacar la reacción cariñosa que mostró el loro al ver a su propietario después de tanto tiempo separados", escriben los Mossos en la red social 'X'.

Pero la vuelta a la normalidad no fue inmediata: tras tres años separados, tuvieron que recuperar la confianza.

Caso abierto

La investigación continua. La semana pasada, la policía identificó al vendedor del loro, un joven de 26 años que quedó en libertad tras declarar en comisaría. Sin embargo, continúan investigando para dar con el autor del robo con fuerza.

Una historia que después de tres años de incertidumbre, Jordi y Charli han podido cerrar este capítulo con un final feliz.

